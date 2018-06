[SONDAJ] De ce se plimbă Dodon la Moscova?

Igor Dodon a îndesit-o în Rusia. Potrivit Agenţiei TASS, preşedintele va pleca, în perioada 13-15 iunie, într-o nouă vizită la Moscova, pentru o întrevedere cu Patriarhul Rusiei, Kirill. Este a 13-a vizită în Rusia, de la învestire încoace. Ultima vizită a lui Dodon în Rusia a avut loc la sfârşitul lunii mai, când a participat la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, după ce, cu două săptămâni mai devreme, participa, alături de V. Putin, la şedinţa Consiliului economic eurasiatic suprem.

Dodon, la a 13-a vizită în Rusia. Ce rost au acestea?

Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir

Dar parcă Dodon are unde pleca în altă parte? Nimeni nu îl invită, nimeni nu îl aşteaptă. Aţi văzut ce s-a întâmplat cu încercarea de a se întâlni la Sankt Petersburg cu Macron al Franţei?. Refuz. Degrabă nici în Rusia nu va mai fi chemat. Putin s-a săturat şi el de aceste vizite formale. Sunt prea multe, iar în relaţiile moldo-ruse nu s-a schimbat nimic din ce a promis Dodon: atragerea de capital rusesc, relansarea exporturilor pe piaţa rusă, schimbarea vectorului geopolitic pentru R. Moldova, Dodon, de când e președinte, nu a adus în R. Moldova nici un proiect din Rusia, nici o copeică, aşa cum se întâmplă pe relaţiile cu Europa, în special, cu România. Vizitele lui Dodon în Rusia sunt nişte primblări, făcute pentru electoratul său prorus, pe care îl cumpără cu o fotografie cu Putin sau cu Kirill. Asta-i ce avem din vizitele lui în Rusia.

Alexandra Can, Asociaţia Patronală APIUS

Orice vizită înseamnă cheltuieli. Eu cred că ar trebui întrebată Curtea de Conturi câţi bani s-au cheltuit pe aceste vizite. E un record global, la numărul vizitelor făcute unui şef de stat mare din partea unui şef de stat mic în ceva mai mult de un an. Dodon merge la Moscova când vrea, cu cine vrea, deşi vizitele, mai ales oficiale, trebuie făcute publice, la fel şi componența delegației, programul vizitei. La revenire se fac rapoarte. Întrebarea privind aceste vizite ale lui Ig. Dodon în Rusia ar fi una: cu ce s-a schimbat Moscova în relaţiile ei cu R. Moldova? Cu nimic. Interesele Rusiei au rămas aceleași. Ea nu are aici interese economice, ea are doar interese geopolitice şi Dodon asta face: servește interesele Moscovei pe bani publici. Trebuie să vedem ce merită Igor Dodon pentru asta şi să facem oleacă de zarvă, pentru că în R. Moldova face cine vrea şi ce vrea.

Valentin Krîlov, comentator politic

Toate vizitele lui Dodon în Rusia, indiferent de merge la Putin sau la Kirill, au acelaşi scop, de PR politic şi electoral. Dodon, la un an şi ceva de mandat, aşa şi nu a renunţat la retorica sa electorală. De ce? Pentru că nu a reușit să facă nimic pentru R. Moldova, în schimb vrea să se mențină la vedere şi caută soluții. Vizitele în Rusia sunt, în acest sens, o cale, pentru că electoratul lui Igor Dodon e gata să-l voteze pe el şi PSRM-ul său de câte ori va trebui, nu pentru că e un președinte bun, ci pentru că este în fotografii alături de Putin, Kirill sau Rogozin. Deci, dacă e cu Putin, trebuie votat, ceea ce am văzut şi la alegerile din Chișinău. Vizitele lui Dodon la Moscova sunt ca un doping pentru electoratul său şi el merge în Rusia cu orice fel de ocazii, ca să nu dea voie alegătorilor săi să iasă din această stare patetică pro-Dodon. În rest, aceste vizite nu au niciun alt efect, decât PR, PR şi încă o dată PR.

Grigore Plămădeală, artist plastic

Mă întrebați de folos, sens, rost? Nu sunt vizite oficiale, fiindcă, pentru Putin, Dodon nu e şef de stat, el este un fel de „pervîî secretari ŢK KPM”, cum erau pe vremuri alde Bodiul sau Grossu. Ce fel de şef de stat care aleargă la Tiraspol şi se pupă cu alde Krasnoselski, nişte criminali de stat, care trebuie puşi la perete pentru tot ce au făcut la Nistru. Dodon pentru Putin e al doilea Krasnoselski, doar că oficial are alt statut, în rest e același lacheu. Ce poate face pentru binele R. Moldova un „şef de stat” care este împotriva retragerii trupelor ruse de ocupație de pe teritoriul statului al cărui şef este? Dodon la Moscova nu merge în vizite, el merge periodic la raport, pentru care Putin îl „onorează” cu câteva fotografii noi, în care cei doi zâmbesc fericit, „fericindu-i” şi pe cei care cred că Dodon e președintele R. Moldova.