SONDAJ/ Alegerile 2019: „Ziua tăcerii”, la butoiul cu vin?

Nu mai avem „Ziua tăcerii”. Agitaţia electorală din ajun şi în ziua alegerilor nu va mai fi interzisă în R. Moldova. Un proiect de lege, în acest sens, a fost votat de parlament la iniţiativa guvernului. Se va considera încălcare de lege agitaţia electorală doar la intrarea şi în interiorul secţiilor de votare. Abaterile de la lege vor fi sancţionate cu amenzi, de la 750 la 1500 de lei pentru persoanele fizice şi de la 1750 la 2500 de lei pentru candidaţi şi persoane publice.

R. Moldova, fără „Ziua Tăcerii”. Avantaje sau dezavantaje?

Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir

Avantaje eu chiar nu văd… Societatea noastră nu e pregătită pentru aşa ceva. Noi nu avem experienţa democraţiilor vechi. Şi nici cutura politică necesară, mai ales în cazul partidelor implicate în alegeri. Amintiţi-vă ce a fost în 2016, la prezidenţiale. Câtă minciună şi mizerie s-a trunat în capul Maiei Sandu. Şi de la ecrane, şi de la amvoane, de peste tot. Dar lumea mai avea această „Zi a tăcerii” ca să mai poată limpezi lucrurile. Acum, însă, i s-a luat şi această „pauză de gândire”. Nu ştiu la oraş, dar la sate va fi o mare învălmăşeală. Drumurile care duc spre secţiile de votare vor fi pline de tot felul de agitatori, care vor buimăci lumea cu tot ce vrei, inclusiv „cadouri sociale”. Asta nu va fi agitaţie electorală, va fi hărţuire electorală. E o greşeală că „Ziua tăcerii” a fost anulată.

Ecaterima Mardarovici, Clubul Politic „50×50”

Eu ştiu, din viaţă, că atunci când porneşti concomitent mai multe lucruri serioase, rişti să le compromiţi, chiar dacă intenţia este bună. Cam aşa-i şi aici. Avem în aceeaşi zi de testat un sistem electoral nou, vom avea şi un referendum şi, în plus, şi agitaţie în ziua alegerilor. Prea multe. Un balamuc întreg. Nu ştiu cum se va descurca guvernarea – responsabilă de organizarea alegerilor, dar alegătorii, în afară de bătăi de cap, nu vor avea de câştigat nimic. Lupta pentru putere va fi una acerbă, ceea ce înseamnă că vot fi şi provocări, şi hărţuieli, şi alte lucruri urâte. Am fost în SUA la alegeri. Fără „Ziua tăcerii”, dar lumea e calmă, nimeni pe nimeni nu trage de mânecă, stau măsuţe pe străzi cu material electoral, omul trece, ia un pliant sau ce mai este… Nimeni nu-l obligă la nimic. Dacă ar fi aşa şi la noi, ar fi bine. Dar dacă agitaţia se va face după poartă, lângă butoiul cu vin sau garafa cu ţuică, atunci guvernarea riscă să-şi facă probleme.

Oazu Nantoi, analist politic

Alegerile fără „Ziua tăcerii” va fi o zi a lătratului din partea celor care au uzurpat puterea în R. Moldova. Şi a manipulărilor agresive. Ei s-au pregătit pentru asta. Au prădat statul, şi-au croit legi, au tot controlul asupra justiţiei. La două luni de agitaţie electorală şi-au mai luat încă două zile pentru reglare electorală de conturi. Marele risc e că vor putea elimina din cursă orice concurent incomod, tot aşa cum s-a întâmplat şi la alegerile din mun. Chişinău. Da, în lume există practici în care alegerile se desfăşoară fără „Ziua tăcerii”, dar asta se întâmplă în statele în care practica spune că hoţii trebuie să stea la puşcărie. La noi, însă, ei stau la guvernare.

Sergiu Mocanu, Mişcarea Antimafie

Părerea mea e că acest subiect, pentru mine irelevant, face parte din şirul de petarde electorale, pe care le aruncă Plahotniuc în spaţiul public pentru a distrage atenţia de la fenomenele de bază, care-i vor da posibilitatea să câştige aceste alegeri prin fraudă: cumpărarea brutală şi directă a alegătorilor în teritoriu, fabricarea listelor etc. Nu cred că Plahotniuc se va ocupa de fraudarea alegerilor în ziua scrutinului, el nu va vrea să dea motive ca scrutinul electoral să fie declarat nevalabil. Campania electorală şi aşa este deja compromisă şi fraudată în favoarea lui. De aceea noi, Mişcarea Antimafie, am propus să facem un boicot general acestei campanii electorale. Nu s-a putut, pentru că şi aici Plahotniuc a reuşit să-i antreneze pe toţi într-o luptă fără miză şi fără şanse de câştig. Nimeni nu a ţinut cont că Plahotniuc, în intenţiile sale de a câştiga, este mereu original, iar împotriva originalităţii lui Plahotniuc se putea acţiona original din altă parte. Boicotul era necesar şi trebuia să înceapă până la 26 decembrie, când începe campania electorală, ca până atunci campania să fi fost nerecunoscută de către instituţii şi partenerii noştri europeni, ca să nu trimită observatori la alegeri. Dar, avem ce avem. Alegerile fără „Ziua tăcerii”, vor arăta ca o hărmălaie. Nu vor fi reguli clare de joc.. Plahotniuc are nevoie de un circ, de un bâlci, din care să nu se mai înţeleagă nimic.