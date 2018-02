Fabricat în Moldova de oameni

Marţi, de pe planeta Pământ a fost lansat un nou aparat în cosmos. E un automobil de marca Tesla. Da, vehicolul a fost plasat într-o rachetă, dar totuşi, putem spune că automobilul inginerului Elon Musc a zburat în cosmos în februarie 2018. Pe automobil scrie în engleză „Made on Earth by humans” (Fabricat pe Pământ de către oameni), iar vasul spaţial este programat să ajungă pe planeta Marte.

Deocamdată nu ştim de ce ar avea nevoie marţienii de o maşină electrică produsă de pământeni, dar anvergura evenimentului nu mai poate fi ignorată. După ce un om de afaceri american şi-a pus scopul să conecteze pământul cu o altă planetă, omenirea a făcut un nou pas în spaţiu, pornind din Florida spre Marte.

Şi în R. Moldova s-au întreprins paşi în această săptămână. Unii dintre aceşti paşi mă fac să revin deseori cu gândul la automobilul din spaţiu, teleportându-mă imaginar la volanul acelui vehicul interplanetar, privind, prin parbriz, imensitatea dintre cele două bijuterii cereşti – Pământul albastru şi Marte cea Roşie. Ce călătorie frumoasă! Doar un moment mă sperie – singurătatea, marea şi nesfârşita singurătate din Cosmos.

Am trăit în mod cert această singurătate, zilele trecute, când în SUA s-a produs blocajul bugetar. Atunci am văzut un titlu, în New York Times, care adresa întrebarea: Ce vor face cosmonauţii aflaţi în prezent în spaţiu în perioada suspansului bugetar? Atunci mi-am dat seama că omenirea nu întotdeauna îşi merită „cosmonauţii”, adică oamenii temerari, care îşi riscă şi îşi dedică viaţa pentru dezvoltarea umanităţii. Cum ajungem noi să ne certăm de la bugete sau consensuri-disensiuni politice şi să uităm de oamenii cei mai importanţi: fie cosmonauţi, chirurgi, mineri, marinari? Ce faci, dacă ai fost delegat într-o misiune spaţială şi ai fost abandonat?

Zilele trecute, aflu că o familie de intelectuali din Chişinău, cu studii bune, experienţă vastă de muncă, locuinţă încăpătoare, contracte interesante, au decis să plece şi ei din Moldova. Nu, nu duc foame, nici nu trag frig, nu pleacă de sărăcie, pleacă pentru a oferi perspective mai bune celor 3 copii, după ce au trăit mai multe dezamăgiri privind grădiniţele, şcolile sau sistemul medical de la noi. Pleacă într-un stat european, sunt gata să o ia de la zero, să înveţe încă o limbă străină, pe lângă cele pe care le cunosc deja, să îşi cheltuie economiile pe adaptarea la noi condiţii, să suporte incomodităţi, dar să fie siguri că cei trei copii vor zbura către un viitor asigurat. Nu sunt ei primii care pleacă, nici ultimii, dar am simţit mai acut ca alteori această singurătate, acel sentiment al unei rachete abandonate, când ţi-ai asumat o misiune, dar nu ai conştientizat că cei de la butoanele de comandă se vor lua la harţă şi vor abandona minerii sub pământ, cosmonauţii în spaţiu, chirurgii în săli de operaţie.

Tot zilele trecute, când nava spaţială Falcon Heavy, cu automobilul de lux la bord, o lua spre planeta Marte, în R.Moldova s-a făcut o descoperire enormă: în laptele de la noi nu mai este lapte. Că laptele e plin de uleiuri vegetale aduse în Moldova din Asia, America Latină sau Asia, că e mai ieftin să aduci nişte produse sintetice de la mii de kilometri distanţă, decât să creşti vaci normale, să le mulgi şi să le vinzi laptele. Dacă ar fi să parafrazăm inscripţia de pe maşina care a plecat deunăzi în cosmos „Fabricat pe Pământ de oameni”, ar fi să scriem pe pachetele cu lapte „Fabricat în Moldova de vaci”?

Da, când omenirea urmărea zborul Teslei în cosmos, Guvernul de la Chişinău făcea public planul de guvernare pentru anul 2018, în care se vorbea despre reforma justiţiei, drepturile omului şi integrare europeană, dar în declaraţiile membrilor Guvernului era tot atâta adevăr cât lapte de vaci în produsele lactate din Moldova.

Oare cum se vede prin parbrizul Teslei, din spaţiu, integrarea europeană a R. Moldova?