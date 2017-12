Casa Diasporei în ZdG. Ce ne-am spus într-un an?

În acest noiembrie, colaborarea ZdG-Diaspora împlineşte un an. De un an de zile, pagina Diaspora din ZdG găzduieşte gândurile, emoţiile, sfaturile, revoltele şi micile victorii ale celor plecaţi de aici peste hotare. Astfel, împreună, am reuşit să ajungem în casele celor mai îndepărtate sate din R. Moldova, pe cuptoare, în grădini şi în sufletele celor de acasă. Şi nu ne-am limitat la asta.

A fost creată şi o categorie aparte pentru articolele Diasporei pe site-ul ZdG – www.zdg.md/diaspora, iar unele dintre materialele semnate de cei din Diaspora au ajuns inclusiv la cititorii de limbă rusă ai ziarului şi ai paginii ZdG.

Suntem la a 47-a ediţie a acestei pagini, pentru care au scris oameni din diferite colţuri ale lumii, de diferite vârste, cu diferite preocupări. Aşa, am adunat aproape 100 de articole, scrise de circa 30 de oameni din 14 ţări ale lumii. Am reuşit să parcurgem imaginar distanţe din ţări precum Irlanda, Portugalia, SUA, Italia, Canada, Germania şi să revenim acasă, fie că se vorbea de o sărbătoare, de un protest, de o problemă medicală sau de injustiţie.

Irina VanPatten ne-a scris din SUA 14 texte. Ne-a vorbit despre percepţia corupţiei şi despre filmatul în locuri publice, despre producţia independentă de filme şi despre cum au înflorit vişinii la Seattle, despre rezistenţă, copii ai migraţiei, nedreptate şi alinare.

Lilia Sturza ne-a scris 10 texte în acest an, toate din Canada, despre medicina, justiţia, educaţia şi ONG-urile de acolo. Tot din Canada, ne-a scris Violina Ahtemenciuc. În textele sale, a vorbit despre ce înseamnă maturizarea peste hotare, într-un mediu cu totul diferit de cel de acasă.

Adelina Suruceanu ne-a scris din Israel despre lecţiile învăţate în străinătate şi despre credinţă. Apoi, a revenit acasă, după opt ani. Fără pregătiri şi fără a sta pe gânduri. Pur şi simplu, şi-a făcut bagajele şi a făcut ceea ce îi spunea inima. Ultimul text al său în ZdG a fost scris, plin de speranţă, din Chişinău.

Ana Covrig ne-a scris despre pâinea cu miros de căpşuni din Italia, despre dorul de casa bunicilor din Moldova şi durerea depărtării.

Mariana Verdeş ne-a scris din Irlanda despre rănile unui copil de migrant şi despre acel 13 noiembrie 2016 în care s-a setat un precedent, în care am fost mulţi şi în care am fost uniţi, arătând că ne pasă.

Ecaterina Ţurcan ne-a scris despre întâlnirile moldovenilor din Franţa, iar Felicia Becholdt, din SUA, a semnat o scrisoare în care se referea la schimbarea sistemului electoral din R. Moldova şi pe care i-a adresat-o senatorului Jeff Merkley.

Când un material scris de Rodica Cristina Sibova despre prima călătorie a tatălui său în Spania a ajuns pe ZdG, cineva a fost atât de mişcat, încât s-a oferit să-i achite tatălui Rodicăi un bilet dus-întors pentru o altă călătorie.

Diana Frumosu ne-a scris din Italia şi din Cehia despre oportunităţi. Odată, a scris un text din aeroport, cu speranţă şi cu asigurarea că cei care au plecat încearcă de oriunde să mişte lucrurile din loc.

Am mai primit alte zeci de texte din Portugalia, Germania, Spania, Marea Britanie. Ne-am emoţionat şi am învăţat să trecem peste bariere de orice fel împreună cu voi. Aţi fost citiţi de mii de abonaţi ai ZdG şi de mii de vizitatori online ai paginii zdg.md.

Statisticile arată că circa 600.000-700.000 de cetăţeni ai R. Moldova sunt plecaţi peste hotare. Ceea ce am reuşit noi împreună să facem a fost să creăm o comunitate cu o parte dintre ei, în care să ne vorbim unii altora despre ce ne doare şi despre cum rezolvă alţii problemele cu care ne confruntăm noi, în care să le spunem politicienilor şi justiţiarilor că suntem cu ochii pe ei. Este doar un început. În anul care vine, putem spune mult mai mult şi putem face mult mai mult, cu speranţa că şi noi, şi cei dragi nouă vor căpăta şansa unei vieţi mai bune acasă, dacă o cer cu determinare.

Top Diaspora:

Cel mai activ autor: Irina VanPatten, SUA

Cea mai activă ţară după numărul de articole: Italia

Cel mai vizualizat articol: „Dorul de mirosul casei mele”, Silvia Bagrin, Rimini, Italia

Redacţia va oferi premii celor mai activi membri ai comunităţii Diaspora-ZdG.