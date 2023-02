Subiect de ceartă: Zeci de mii de lei pentru prune și credite de sute de mii de euro

Mai mulți locuitori ai satelor Ciuciuleni și Drăgușenii Noi din raionul Hîncești susțin că ar fi fost lăsați fără sume considerabile de bani, fiind înșelați de către Gheorghe Țurcanu. Acesta ar fi cumpărat de la câțiva localnici din Drăgușenii Noi prune. Unora, însă, nu le-a achitat prețul integral, iar altora – deloc. De la câțiva creditori din Ciuciuleni ar fi luat sume mari de bani, pe care ar refuza să le restituie.

„Am muncit degeaba un an întreg!”

Simion Capraru zice că i-a vândut lui Gheorghe Țurcanu 13 tone de prune, pentru care ar fi trebuit să primească 26 de mii de lei. „În 2016 a venit la mine și m-a rugat. Știam că e rău de datorii. I-am zis că nu i le dau, mai bine le dau în altă parte degeaba, dar nu lui. Mi-a zis că mi le achită de îndată ce i le aduc. O parte așa a făcut. A doua parte, însă, era vineri și mi-a zis că deja e târziu și banca nu mai lucrează și că le achită luni. Eu am cules sâmbătă, duminică și luni, iar marți am terminat culesul. El a zis că trebuie să-i dea un om niște bani și urmează să se achite cu mine. Nu știu dacă omul acela i-a mai dat sau nu, dar de atunci se tot amână. Eu i-am zis că o să mă jelui, iar el a spus că e dreptul meu, că el va zice că mi-a dat banii și că oricum nu voi câștiga. Are să-mi dea 26 de mii de lei”, susține acesta.

Constantin Corniță ar fi și el unul dintre păgubiți. Bărbatul spune că Gheorghe Țurcanu i-ar datora 170 de mii de lei. „Ne-am înțeles cu dumnealui să-i dăm prune uscate, ne-am înțeles omenește. Noi am avut credit la bancă, ne trebuiau bani urgent. El a zis că va achita și noi i-am dat prunele. Ne-a dat 20 de mii de lei și atât. El, prin altă firmă, transporta prunele, după câte eu cunosc. Al doilea lot de prune i le-au întors, a avut probleme cu legea. A fost și un anchetator pe la noi. Noi, dorind să-l ajutăm, i-am dat act de achiziție și ne-am semnat precum că el ne-a achitat. Am vrut să-i facem lui un bine, să scape de corupție, de probleme. Aflasem deja că el are multe datorii. Nouă ne e dator cu 170 de mii, datorie din martie 2017. Și iată de atunci numai minciuni! Noi nu ne-am așteptat să ajungem în așa situație cu așa om de afaceri. Am fost la procuratură, la anchetator. El a spus că nu are nimic cu noi, că ne-a achitat. Noi nu avem nicio dovadă. Aceasta a fost prostia noastră!”, ne povestește Constantin.

„S-a întâmplat în august, 2016. Am cules prunele și ne-am înțeles cu el. Cu un an înainte i-am mai dat prune și a achitat. Eu i-am dus două mașini de prune, am un caiet unde am înregistrat fiecare cântar cât a arătat, avem martori. Eu pe atunci lucram șofer și nu știam că el are probleme cu afacerea. Îmi tot spunea că are probleme și să-l mai aștept. În ziua de azi nici nu mai recunoaște că e dator. Are să-mi dea 19 mii de lei. Pe urmă am depus cerere, dar la procuratură nu s-a luat nicio decizie, că nu avem dovezi. Dar oare 17 oameni la cules, vreo 6 au fost cu mine la descărcat, la cântărit, nu sunt martori? Am muncit degeaba un an întreg!”, se revoltă Vladimir Sava, un alt pătimit.

Gheorghe Bezer scrie pe adresa redacției că în august 2018 i-a vândut lui Gheorghe Țurcanu 21 de tone de prune, pentru care ar fi trebuit să primească 60 de mii de lei. „Până la ziua de astăzi nu am primit niciun leu. Ne-am adresat cu plângere la poliție, procuratură, însă, cu părere de rău, nu s-a luat nicio măsură”, susține acesta.

„Omul acesta trebuie să fie pedepsit, pentru că-și bate joc de oameni necăjiți care lucrează!”

Pe lângă persoanele care zic că au rămas și fără prune, și fără bani, mai sunt și creditori care încearcă să-și întoarcă mii de euro împrumutați. Nicolae Pagu este unul dintre creditorii care încearcă să-și întoarcă sume enorme de bani. „Suntem dintr-un sat. Eram prieteni. I-am împrumutat foarte mulți bani, ca la urmă să-l dau în instanță. Am așteptat trei ani, ca să primesc răspuns că am câștigat dosarul pe deplin în toate trei instanțe. El mereu minte, are mulți oameni cărora le este dator cu bani. El are trecere peste tot în Hîncești. Atunci când a trebuit să scrie după mine totul (livadă, terenuri de pământ, n.r.), eu am apelat la o firmă care să-mi evalueze costul bunurilor puse în gaj. Prețul real era de 2 milioane, dar el mi le vindea cu 9 milioane. El a pus prețuri numai ca să scape de datorii. Omul acesta trebuie să fie pedepsit, pentru că-și bate joc de oameni necăjiți care lucrează!”, se indignează Pagu.

„Prin 2016 dumnealui m-a rugat să-i împrumut niște bani, că îi trebuie. Noi, fiind vecini, i-am împrumutat. La început, mi-a spus că e pentru medici și că o să aibă de unde îi întoarce, pentru că are pământ, livadă, utilaje de prelucrare a prunelor. Eu știam că are toate acestea. Eram fără grijă. Când am observat că se ocupă cu înșelătorii, am cerut banii. El tot zicea că o să-i întoarcă. A mai împrumutat și de la alții. Banii erau mari și când am văzut că tot nu-i dă, m-am dus cu el la notar și am făcut contract. Cu toate acestea, până în ziua de astăzi nu a întors întreaga sumă. Iată așa am fost nevoiți să-l dăm în judecată. Nu s-a hotărât nimic nici până acum, căci Țurcanu are prieteni la Procuratură la Hîncești. Eu aș dori un lucru: pentru tot ce a făcut el, să-i dea măcar vreo 10 ani de închisoare. Nu se face așa ceva cu oamenii!”, ne povestește Vasile Buza, un alt creditor care are un litigiu cu Gheorghe Țurcanu.

„Eu ce datorii am avut, am dat”

Reporterul ZdG l-a contactat telefonic pe Gheorghe Țurcanu. Acesta a negat că ar avea datorii față de locuitorii din Drăgușenii Noi, motivând că aceștia nu au dovezi care l-ar compromite:

„Procesul acesta a fost dat la poliție. A fost plângerea depusă. Dosarul a fost clasat din lipsă de dovezi. Eu ce datorii am avut, am dat. Eu tot pot spune multe. Pot aduce 10 oameni la dumneavoastră și să vă spun că cineva mi-i dator cu 500 de mii de lei sau 300 de mii de lei. Acestea nu-s dovezi. Dacă este dovadă, atunci omul este vinovat cu ceva. Dacă sunt dovezi concrete, atunci da. Dar nu din spuse.

Eu aveam om care primea prunele și tot am martori care pot spune dacă am primit sau nu de la cineva prune. Eu am achitat oamenilor de la care am cumpărat prune. Este o persoană de la Horodca, căruia îi datoram 200 și ceva de mii. M-a dat în judecată și eu am recunoscut datoria. I-am întors omului, am acte și dovezi ”.

Despre datoria față de familia Buza, Gheorghe Țurcanu spune că „suntem în proces de a scoate niște obiecte la licitație și o să-și ia datoria. O parte din bani i-am dat”.