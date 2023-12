VIDEO Moldcell a obținut prestigiosul premiu World Communication, la categoria Oameni și Cultură

Această recunoaștere marchează ascensiunea pe scara mondială în domeniul telecomunicațiilor, consolidându-și statutul de afacere cu chip uman care îmbrățișează conceptul #DigitallyHuman.

World Communication Awards reprezintă aprecierea de top în industria telecomunicațiilor, iar ediția aniversară de argint din acest an, desfășurată la Amsterdam, a adunat companii de telecomunicații din întreaga lume și a atras un număr impresionant de 220 de lucrări cu un număr record de jurați. În mijlocul concurenței acerbe, din totalul de 23 premii, triumful Moldcell în categoria Oameni și Cultură semnifică dedicarea companiei pentru bunăstarea angajaților, dezvoltarea talentelor și cultivarea unui mediu de lucru pozitiv.

Acest premiu reprezintă esența culturii companiei Moldcell, unde, în centrul succesului, se află echipa de Oameni Extraordinari. Strategia de business orientată către starea de bine a angajaților Moldcell, înrădăcinată în valorile #Inspire #Act #Win și conceptul #DigitallyHuman, s-au dovedit eficiente în promovarea unui loc de muncă în care pasiunea și dedicarea prosperă.

Carolina Bugaian, Directoare Generală Moldcell: „Acest premiu este atribuit Oamenilor Extraordinari de la Moldcell – echipa noastră talentată și dedicată. Pentru noi, acest premiu este o victorie colectivă și servește drept validare pentru dăruirea și pasiunea pe care o investim în munca noastră. Cu toții știm că este nevoie de un efort substanțial pentru obținerea unui premiu de acest calibru și este un rezultat direct al muncii colective și al inițiativelor de impact întreprinse de compania noastră orientată spre scop și bazată pe valori. Scopul nostru, creat împreună cu angajații: „La Moldcell punem întreaga lume în mâinile tale pentru ca tu sa-ți trăiești viața din plin”, subliniază angajamentul nostru de a îmbunătăți viața tuturor.”

Merită remarcat faptul că World Communications Awards este o competiție globală care atrage participarea companiilor de telecomunicații din întreaga lume. Această distincție a adus faimă nu doar companiei Moldcell, ci și întregii țări a Moldovei, deoarece peste 220 de solicitanți din industria globală de telecomunicații au concurat pentru această prestigioasă recunoaștere.

În cadrul acestei competiții Moldcell a fost selecționat în trei categorii majore: ”Femei în domeniul telecomunicațiilor”, ”Oameni și Cultură” și ”Contribuția Socială”. La categoria Oameni și Cultură jurații au selectat organizații care exemplifică un angajament față de bunăstarea angajaților lor, dezvoltarea abilităților digitale și cultivarea unei culturi pozitive a companiei. Nominalizarea Moldcell evidențiază angajamentul companiei față: bunăstarea angajaților, dezvoltarea talentelor și fructificarea rezultatelor profesionale. Totodată, anul acesta, eforturile companiei de a promova o cultură a inovației și excelenței au fost recunoscute prin desemnarea drept cel mai bun angajator din Republica Moldova.

Și totuși, ce înseamnă o organizație care își pretuiește și investește în oamenii săi?

Irina Strajescu, Director Departament Oameni și Comunicare Moldcell: „La Moldcell ne axăm pe dezvoltarea și starea de bine a angajaților noștri, am implementat programe de sănătate mintală și fizică, organizăm cu regularitate activități de formare continuă și de îmbunătățire a abilităților. La Moldcell, toată lumea are o voce, deoarece promovăm un mediu de colaborare în care inovațiile sunt împărtășite. Este esențial să evidențiem faptul că prioritizarea stării de bine a angajaților ca strategie de afaceri are o importanță și mai mare în contextul actual al crizelor pe care le traversăm.”

Pentru Moldcell, angajații sunt mai mult decât un simplu personal – sunt un grup divers care contribuie cu perspective și talente unice. Prin poziționarea oamenilor în centrul intereselor sale, Moldcell dezvoltă o cultură la locul de muncă care apreciază munca în echipă, comunicarea și inovația.

Premiul Oameni și Cultură de la World Communication Awards reafirmă statutul de lider în telecomunicații și consolidează angajamentul față de cel mai valoros activ al său – oamenii extraordinari care stau la baza succesului său.

Despre Moldcell: Moldcell este un operator de telecomunicații digitale din Republica Moldova care oferă inovații digitale și o gamă largă de planuri tarifare, produse și servicii de înaltă calitate prin intermediul rețelei sale de magazine situate în toată țara, precum și prin intermediul magazinului online Moldcell eShop.

Moldcell este o investiție străină directă, prezentă pe piața Republicii Moldova din anul 2000, iar din 25 martie 2020 face parte din Grupul Global CG Corp. Cu peste 23 de ani de experiență în industria telecomunicațiilor, Moldcell se angajează să promoveze digitizarea economiei și să stimuleze incluziunea financiară pentru toți.

Despre World Communication Awards (WCA): WCA celebrează realizările remarcabile din industria telecomunicațiilor și valorifică organizațiile și persoanele care stimulează inovația și excelența în serviciile de comunicații la nivel global. Premiile sunt organizate de Total Telecom, o sursă de informare și cercetare de top pentru industria telecomunicațiilor.

