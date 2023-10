Moldcell va reprezenta Moldova pe scena globală la World Communication Awards 2023

Moldcell, operatorul de telecomunicații digitale și servicii financiare din Republica Moldova, a fost selecționat pentru prestigioasele premii World Communication Awards 2023 (WCA). Realizările companiei au asigurat nominalizări la trei categorii semnificative: Woman in Telecom, People and Culture Award și The Social Contribution.

World Communication Awards (WCA) este recunoscut pe scară mondială ca fiind una dintre cele mai prestigioase distincții din industria telecomunicațiilor. Anul acesta marchează ediția aniversară de argint a premiilor, cu un număr impresionant de 220 de contribuții și un număr record de jurați.

Femei în domeniul telecomunicațiilor – Carolina Bugaian, Directoare Generală Moldcell

Categoria The Woman in Telecom recunoaște femeile care au adus contribuții semnificative în industria telecomunicațiilor. Dna Carolina Bugaian, CEO al Moldcell, a fost selecționată pentru acest premiu prestigios datorită abilităților sale de conducere, angajamentului de a depăși barierele și devotamentului pentru abilitarea femeilor. De-a lungul carierei sale, doamna Bugaian a fost un catalizator al schimbării, inspirând și îndrumând nenumărate femei să urmeze o carieră în telecomunicații. Ea pledează activ pentru șanse egale și a creat un mediu în care femeile pot prospera și reuși.

Premiul Oameni și Cultură

La categoria People and Culture Award, jurații au selectat organizații care exemplifică un angajament față de bunăstarea angajaților lor, dezvoltarea abilităților digitale și cultivarea unei culturi pozitive a companiei. Nominalizarea Moldcell evidențiază angajamentul companiei față: bunăstarea angajaților, dezvoltarea talentelor și fructificarea rezultatelor profesionale. Angajamentul organizației de a promova o cultură a inovației și excelenței a fost recunoscut prin desemnarea sa drept cel mai bun angajator din Republica Moldova. Moldcell își reconfirmă poziția de business cu față umană #DigitallyHuman, asigurând condiții excelente de muncă, un climat bazat pe spirit de echipă și practici în care nevoile angajaților sunt o prioritate.

Contribuția Socială – Moldcell și Fundația Moldcell

La categoria Social Contribution Award au fost evidențiate organizații care oferă nu doar produse sau servicii cu impact social pozitiv, ci și care demonstrează un angajament față de responsabilitatea socială și reducerea decalajului digital. Aspirațiile către contribuția socială a companiei Moldcell este în ADN-ul său, demonstrată prin Fundația Moldcell, înființată în 2020. Fundația consolidează inițiative filantropice și proiecte sociale menite să facă din Moldova un loc mai bun de trai, aliniat la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU în Moldova. Eforturile Fundației acoperă domenii precum incluziunea digitală, ajutorul în cazuri de dezastre, educația, antreprenoriatul social, siguranța online și reflectă acțiunile companiei de a reduce inegalitățile și de a promova o societate mai bună.

Angajamentul Moldcell față de inovare, oameni și societate, diversitatea de gen și abilitarea femeilor diferențiază compania în industria telecomunicațiilor. Cu o abordare #digitallyhuman centrată pe client, Moldcell este dedicat creării unui viitor mai strălucit pentru femeile din afaceri și oferirii de servicii de telecomunicații de top clienților săi valoroși.

Întrucât Moldcell reprezintă cu mândrie Republica Moldova pe scena globală la World Communication Awards, compania își menține misiunea sa de a aduce întreaga lume în mâinile abonaților săi pentru ca aceștia să-și tăiască viața din plin.

Câștigătorii finali din aceste categorii vor fi dezvăluiți în timpul ceremoniei de premiere din 22 noiembrie 2023, la Muzeul Național Maritim din Amsterdam.

Despre Moldcell: Moldcell este un operator de telecomunicații digitale din Republica Moldova care oferă inovații digitale și o gamă largă de planuri tarifare, produse și servicii de înaltă calitate prin intermediul rețelei sale de magazine situate în toată țara, precum și prin intermediul magazinului online Moldcell eShop.

Moldcell este o investiție străină directă, prezentă pe piața Republicii Moldova din anul 2000, iar din 25 martie 2020 face parte din Grupul Global CG Corp. Cu peste 23 de ani de experiență în industria telecomunicațiilor, Moldcell se angajează să promoveze digitizarea economiei și să stimuleze incluziunea financiară pentru toți.

Despre World Communication Awards (WCA): WCA celebrează realizările remarcabile din industria telecomunicațiilor și valorifică organizațiile și persoanele care stimulează inovația și excelența în serviciile de comunicații la nivel global. Premiile sunt organizate de Total Telecom, o sursă de informare și cercetare de top pentru industria telecomunicațiilor.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.