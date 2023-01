Fagura a atras 780 mii euro investiții în equity în a doua rundă pe Seedrs

Startup-ul fintech Fagura.com anunță că a încheiat cu succes cea de-a doua rundă de investiții în equity, desfășurată pe platforma londoneză Seedrs. Peste 280 investitori și-au declarat susținerea pentru proiect și încrederea în echipă, investind sume de la 20 până la zeci de mii de Euro. În total, investiția pe care o va ridica startup-ul este de peste 781 mii de euro, inclusiv și contribuțiile a 7 angel investors care se vor alătura direct și reprezintă 195% față de targetul setat inițial și cea mai mare sumă atrasă pe Seedrs de către un startup din spațiul românesc.

Campania de crowdfunding s-a desfășurat în două etape, cea privată unde au investit prioritar investitorii din comunitatea Fagura și cea publică, deschisă pentru investitorii din întreaga lume. În rezultat, Fagura oferă investitorilor equity în proporție de cca 13.5%la o evaluare post-money a afacerii de 5.78 mln euro. Fondurile atrase în această rundă de investiții vor fi utilizate pentru extinderea proiectului în România și dezvoltarea primelor servicii de digital banking în platformă.

Tudor Darie, CEO Fagura: „A două rundă de investiții în equity a fost un real succes pentru noi, având în vedere criza pe care o parcurgem. Am reușit să atragem o finanțare din partea comunității noastre de două ori mai mare față de prima rundă, iar acest resurse ne vor fi de mare ajutor să creștem mai rapid în perioadă de criză și să sprijinim oamenii și ideile care schimbă lumea.”

Mihai Stipanov, reprezentant “Mozaic Ventures”, Marea Britanie: „Pentru noi, la sindicatul de investiții Mozaic Ventures a fost o prioritate să investim în proiecte ambițioase și fondatori din Republica Moldova. Echipa Fagura ni s-a părut foarte competentă și capabilă să scaleze produsul regional și global. Anume acest potențial de scalare ne-a atras cel mai mult în a face această investiție, la fel și soluția technică originală pe care o oferă Fagura.”

George Teodorescu, Angel Investor, Director Regional Mixbook, companie din Silicon Valley: „Consider că o investiție la această etapă în Fagura este un vot de confidență în modelul de business extrem de inovativ, adaptat vremurilor și tehnologiilor curente. M-a impresionat experiența și entuziasmul echipei fondatoare, modul în care compania conjugă sinergiile partenerilor și investitorilor strategici pentru a-și extinde amprenta sustenabil în noi piețe și produse, cât și ambiția de a crea nu doar o gamă de servicii financiare de care oamenii au absolută nevoie, ci și o comunitate umană integrată în jurul ei.”

Astăzi, împrumuturile de pe platforma Fagura.com sunt disponibile pentru persoanele și companiile din Republica Moldova, însă la capitolul investiții – pentru toți cetățenii UE și UK.

Fagura.com a fost lansată în mai 2019 și este prima platformă investiții alternative în împrumuturi, înregistrată în Estonia și testată în R. Moldova, cu un scoring automatizat ce permite luarea deciziilor în mai puțin de 1 secundă. Platforma a fost premiată în domeniul Fintech la mai multe evenimente naționale și regionale: Top 3 best FinTechs, 2019 (România), Brandul anului în FinTech, 2020 și 2021 (Moldova), Startup-ul cu cel mai mare impact, 2020 (Moldova), dar și câștigători ai Acceleratorului InnovX BCR (2022), The Next 100 Global Companies (by Global Banking & Finance Review) sau premianți la Euro-Asian Startup Awards 2022.

* Acesta este un articol publicitar (P). Textul a fost formulat de compania care a plasat anunțul.

