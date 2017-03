Nici irlandeză în Irlanda, nici moldoveancă acasă

O tână­ră stu­den­tă la Drept cu un vii­tor pro­mi­ţă­tor, fon­da­toa­re şi preşe­din­te al clu­bu­lui de şah din uni­ver­si­ta­tea ei, antre­nor de tenis pen­tru copii şi un carac­ter tena­ce. Mari­a­na Ver­deş s-a mutat împre­u­nă cu fami­lia ei din Holer­ca­ni în Irlan­da când avea doar zece ani, iar în cei pai­spre­ze­ce ani în Dub­lin a deve­nit un amal­gam fru­mos din cele două cul­tu­ri. Nu se sim­te pe deplin irlan­de­ză aici, dar nici mol­do­vean­că aca­să. Cre­de că unii oame­ni nu sunt făcu­ţi să îşi găseas­că locul unde­va, ci să şi-l cre­e­ze cu pro­pri­i­le mâi­ni.

Cea mai bună din clasă

Deşi vor­beş­te mai bine engle­za decât româ­na, Mari­a­na nu a renu­nţat nici­o­da­tă la lim­ba mater­nă. Păs­trea­ză acest grai ca par­te a iden­ti­tă­ţii ei şi îl vor­beş­te cu mân­drie. „Am venit în Irlan­da când aveam doar zece ani. La înce­put a venit tata, apoi şi mama. Fiind sin­gu­ri aca­să cu fra­te­le meu, lăsa­ţi în gri­ja mătu­şii noas­tre, uni­ca mea dorinţă era să vin aici. Le poves­team la şcoa­lă cole­gi­lor şi dese­nam aceas­tă ţară”, îşi amin­teş­te Mari­a­na.

Oda­tă ajun­să în Irlan­da, a fost tri­mi­să într-o şcoa­lă de fete unde se vor­bea engle­za, iar ea ştia doar trei cuvin­te de salut. Îşi amin­teş­te că era evi­ta­tă de cole­gi la înce­put, însă nu s-a lăsat des­cu­ra­ja­tă. Spu­ne că asta e par­te a per­so­na­li­tă­ţii ei. „Când am ajuns în anul şase, am scris un eseu des­pre Mol­do­va şi abia atun­ci pro­fe­so­rii au înţe­les de unde vin (cre­deau că sunt spa­ni­o­lă, de la nume­le Ver­deş – ver­de în spa­ni­o­lă).” Nu doar a învă­ţat engle­za repe­de şi s-a inte­grat deplin în pro­ce­sul edu­ca­ţio­nal, dar a şi deve­nit şefă de cla­să pen­tru urmă­to­rii cin­ci ani.

„O persoană foarte ambiţioasă”

În 2012, Mari­a­na a înce­put să stu­die­ze eco­no­mia şi poli­ti­ca la Uni­ver­si­ty Col­le­ge Dub­lin (UCD). „Sunt o per­soa­nă foar­te ambi­ţi­oa­să. Unde găsesc o oport­u­ni­ta­te de impli­ca­re – mă implic. Am făcut tenis, dans, ore de pian, echi­ta­ţie, han­d­bal, dez­ba­te­ri, atle­ti­că ş.a.m.d. La vâr­sta de 16 ani, eram deja antre­nor în clu­bul meu de tenis, iar în pri­mul an de uni­ver­si­ta­te, am înce­put să mun­cesc în cali­ta­te de con­ta­bil la o com­pa­nie turis­ti­că”, zice Mari­a­na. Teni­sul a definit-o încă de pe vre­mea când era o copi­lă – a înce­put să joa­ce la unspre­ze­ce ani şi con­ti­nuă şi până în pre­zent. „Sunt foar­te com­pe­ti­ti­vă şi joc pen­tru clu­bul meu – Leo­par­ds­to­wn. Îmi doresc să mă implic deplin după ce îmi iau mas­te­ra­tul. Teni­sul e dis­trac­tiv şi te ţine mereu impli­cat şi activ”, con­clu­zio­nea­ză Mari­a­na.

Viaţa de imigrant a adus-o în justiţie

După ce şi-a luat licenţa, Mari­a­na a înce­put un mas­te­rat în com­mon law (drept comun). „A fost dorinţa mea de la 15 ani, când am mun­cit la Four Courts (n.a. – prin­ci­pa­la clă­di­re a instanţe­lor din Irlan­da). Cred că aceas­tă ale­ge­re a fost influ­enţa­tă şi de fap­tul că sunt un copil de imi­granţi. I-am văzut pe părinţii mei confruntându-se cu mul­te nedrep­tă­ţi, iar pasiu­nea mea pen­tru jus­ti­ţie a fost mereu ali­men­ta­tă.

Mă bucur că am un bac­k­gro­und în eco­no­mie şi poli­ti­că – asta pune totul într-o lumi­nă con­tex­tu­a­lă. Am avut onoa­rea să lucrez cu Colm O’Hoisin, care este un nume cele­bru în drept aici (preşe­din­te­le Arbi­tra­tion Ire­land)”, poves­teş­te Mari­a­na. Colm a fost acel care i-a suge­rat să par­ti­ci­pe la o com­pe­ti­ţie inter­na­ţio­na­lă (Vis Moot) pen­tru şco­li­le de jus­ti­ţie. Mari­a­na şi echi­pa ei vor mer­ge în apri­lie la Vie­na, la acest con­curs.

„Casa mea este în Irlanda”

Am întrebat-o pe Mari­a­na dacă îi e dor de Mol­do­va şi mi-a spus că i-am adre­sat o între­ba­re deli­ca­tă. „Mi-e dor de rude­le mele, care au rămas aco­lo. Mi-e dor de ano­tim­pu­ri­le mol­da­ve. Mi-aş dori să avem şi în Irlan­da veri şi ier­ni ade­vă­ra­te. Casa mea este în Irlan­da. Însă dacă mă simt irlan­de­ză… este o între­ba­re apar­te. Părul meu este prea închis la culoa­re şi pie­lea mea prea bron­za­tă ca să fiu irlan­de­ză în Irlan­da, dar, în ace­la­şi timp, sunt „fata cea stră­i­nă” care şi-a lăsat satul din Mol­do­va şi a ple­cat – ca să mai pot fi numi­tă mol­do­vean­că. Local­ni­cii spun ade­sea că irlan­de­zii sunt aca­să atun­ci când revin.

Când eram mai mică, îmi erau greu să îmi înţe­leg pro­pria iden­ti­ta­te. Acum sunt feri­ci­tă că sunt şi irlan­de­ză, şi mol­do­vean­că – vreau să iau ce e mai bun din ambe­le cul­tu­ri şi să îmi cre­ez pro­pri­ul meu loc în aceas­tă lume. Răs­pun­sul meu e un citat din Eli­za­be­th Lowe­ll: „Unii din­tre noi nu sunt pre­des­ti­na­ţi să apa­rţi­nă aces­tei lumi. Ei tre­bu­ie să întoar­că lumea cu susul în jos şi să se agi­te nai­bii până nu-şi fac pro­pri­ul loc în ea”.

Tatiana Scutari, Dublin, Irlanda