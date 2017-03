Gaze gratuite pentru pensionarii transnistreni

În timp ce Guver­nul de la Chi­şi­nău este îngri­jo­rat de dato­ri­i­le la gaze­le ruseş­ti în valoa­re de 6,5 mili­ar­de USD, din­tre care 5,7 mili­ar­de apa­rţin regiu­nii trans­nis­tre­ne, în Trans­nis­tria, pen­sio­na­rii sunt apro­vi­zio­na­ţi cu gaze pe gra­tis. Auto­ri­tă­ţi­le le ofe­ră câte o mie de metri cubi de gaze, cos­tul căro­ra ar echi­va­la cu 6300 de lei mol­do­ve­neş­ti, pen­tru între­gul sezon de încă­l­zi­re. Cei­la­lţi cetă­ţe­ni chel­tu­ie doar 0,83 copei­ci trans­nis­tre­ne pen­tru 1 m3 de gaze, echi­va­len­tul a cir­ca 2 lei. În dreap­ta Nis­tru­lui, pen­tru ace­ea­şi can­ti­ta­te con­su­ma­tă de gaze, oame­nii plă­tesc de trei ori mai mult, adi­că 6,30 lei.

Bâcioc este o loca­li­ta­te din raio­nul Gri­go­ri­o­pol, situ­a­tă în stân­ga Nis­tru­lui. Satul, cu mai puţin de 300 de fami­lii, este ampla­sat pe cin­ci străzi. Am par­curs cap-coadă toa­te stră­zi­le şi am obser­vat că, deşi e iar­nă, din niciun hogeag nu ieşea fum. Părea că satul e depo­pu­lat. Totu­şi, săte­nii pe care i-am întâl­nit la Bâcioc ne-au expli­cat de ce nu iese fum din hogea­gu­ri. Ei ne-au spus că nu fac focul cu lem­ne sau cu căr­bu­ne, uti­li­zând exclu­siv gaze natu­ra­le. La Bâcioc, toa­te gos­po­dă­ri­i­le sunt conec­ta­te la gazo­duct, chiar şi cele pără­si­te.

Oame­nii din Bâcioc ne-au spus că, după ulti­me­le ale­ge­ri din stân­ga Nis­tru­lui, via­ţa lor s-a îmbu­nă­tă­ţit con­si­de­ra­bil. În spe­cial pen­sio­na­rii s-au ales cu mai mul­te faci­li­tă­ţi. Aici, bătrâ­nii pri­mesc gaze natu­ra­le pe gra­tis, iar pen­tru ener­gia elec­tri­că achi­tă un preţ redus.

Pensii ruseşti şi beneficii transnistrene

Gali­na Ţve­tov şi soţul ei sunt pen­sio­na­ri. Pen­tru cele trei luni din sezo­nul rece, auto­ri­tă­ţi­le le-au ofe­rit două mii de metri cubi de gaze, câte o mie la fie­ca­re mem­bru al fami­li­ei de vâr­stă pen­sio­na­ră. Până acum, spu­ne feme­ia, pen­tru încă­l­zi­rea locu­inţei şi pre­gă­ti­rea buca­te­lor, fami­lia a uti­li­zat doar 625 m3. Feme­ia se mai lau­dă că şi-a per­fec­tat paşa­port rusesc şi că acum are o pen­sie de 6500 de rub­le ruseş­ti, echi­va­len­tul a 2300 de lei. Soţul ei, care a mun­cit timp de 30 de ani la mina de pia­tră din sat, are 12000 de rub­le ruseş­ti, ceva mai mult de 4 mii de lei.

Nico­lai Casi­a­nen­co, preşe­din­te­le sovi­e­tu­lui sătesc din Bâcioc, ne spu­ne că doar pen­sio­na­rii sunt avan­ta­ja­ţi atun­ci când vine vor­ba des­pre asi­gu­ra­rea cu gaze natu­ra­le. Ofi­ci­a­lul ne-a mai spus că în sat sunt vreo mie de locu­i­to­ri. Fie­ca­re al tre­i­lea din­tre ei este pen­sio­nar şi bene­fi­ci­a­ză de o mie de metri cubi de gaze natu­ra­le pe timp de iar­nă.

De alt­fel, şi sala­ri­a­ţii de aco­lo spun că nu o duc mai rău. Tatia­na Sca­cun lucrea­ză ca infir­mie­ră la punc­tul medi­cal din loca­li­ta­te. Soţul ei mun­ceş­te la Gri­go­ri­o­pol. Feme­ia susţi­ne că îşi poa­te per­mi­te să încă­l­zeas­că tot apar­ta­men­tul cu gaze. În fie­ca­re lună, pen­tru încă­l­zi­re, fami­lia Sca­cun achi­tă aproa­pe 200 de rub­le trans­nis­tre­ne, adi­că 112 lei MDL.

Satele din dreapta Nistrului se încălzesc cu lemne şi ciocleji

În dreap­ta Nis­tru­lui, însă, majo­ri­ta­tea locu­i­to­ri­lor de la sate se încă­l­zesc cu lem­ne şi căr­bu­ne, pen­tru că nu-şi per­mit luxul de se a încă­l­zi cu gaze natu­ra­le. Unii cum­pă­ră chiar şi cio­cle­ji, pen­tru că sunt mai iefti­ni.

Mari­a­na Rota­ri, şefa ofi­ci­u­lui poş­tal din satul Şes­ta­ci, raio­nul Şol­dă­neş­ti, susţi­ne că pen­sio­na­rii care îşi încă­l­zesc locu­inţa cu gaze natu­ra­le achi­tă lunar o fac­tu­ră de la 1000 la 2000 de lei. De exem­plu, o fos­tă pro­fe­soa­ră din loca­li­ta­tea menţio­na­tă a plătit, pen­tru luna ianu­a­rie, 1200 de lei pen­tru gazul cu care şi-a încă­l­zit casa.

Preşe­din­te­le sovi­e­tu­lui sătesc din Bâcioc se mân­dreş­te că, gra­ţie fap­tu­lui că gaze­le la ei sunt mai iefti­ne decât în par­tea dreap­tă a Nis­tru­lui, în sat se sta­bi­lesc mai mulţi cetă­ţe­ni de pe malul drept. „Sunt oame­ni din loca­li­tă­ţi­le veci­ne cu Bâcioc. Vând casa lor de aco­lo cu câte­va zeci de mii de euro şi se mută la noi, că-s mai iefti­ne. Ei vin mai mult pen­tru că la noi gaze­le sunt mai iefti­ne”, con­chi­de Nico­lai Casi­a­nen­co.

„De exem­plu, eu am apar­ta­ment cu trei odăi. Nu am nicio faci­li­ta­te soci­a­lă. Sunt om de rând şi, pen­tru încă­l­zi­rea locu­inţei, pe timp de iar­nă, lunar, nu achit mai mult de 300 de rub­le. O rudă de-a mea are casă la sol şi chel­tu­ie în jur de 600 de rub­le. Asta e mai puţin de 100 USD. Dar, casa e mare. În case­le cu două eta­je se chel­tu­ie 800 de rub­le. Şi pen­tru apă şi cana­li­za­re noi plătim mult mai ieftin”.

Con­form unor cal­cu­le ele­men­ta­re, în peri­oa­da rece a anu­lui, pen­sio­na­ri­lor din Bâcioc li se ofe­ră gra­tu­it, în total, 300 mii m3 de gaze natu­ra­le. Asta ar fi echi­va­len­tul a 600 mii de lei mol­do­ve­neş­ti.

Con­tac­tat de repor­te­rul ZdG, Ion Mano­le, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Promo-LEX, spu­ne că nu înţe­le­ge de ce Mol­do­va­gaz ar ofe­ri ast­fel de „daru­ri” trans­nis­tre­ni­lor. „În cali­ta­tea mea de cetă­ţean, care con­su­mă gaze natu­ra­le, mi-aş dori să văd o argu­men­ta­re, un raport finan­ci­ar, un audit prin care Mol­do­va­gaz, ca şi com­pa­nie res­pon­sa­bi­lă de impor­tul gaze­lor natu­ra­le şi de dis­tri­bu­i­rea lor pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, ne-ar argu­men­ta de ce ofe­ră ast­fel de faci­li­tă­ţi pen­sio­na­ri­lor din Trans­nis­tria. Oda­tă intra­te pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, ar tre­bui per­fec­ta­te acte­le de import al gaze­lor natu­ra­le. Ele sunt con­ta­bi­li­za­te şi, res­pec­tiv, se plă­tesc taxe, impo­zi­te. Sunt o serie de între­bă­ri care soli­ci­tă răs­puns. Toa­te aces­te acţiu­ni ar tre­bui să aibă o logi­că. Nu este o între­prin­de­re de cari­ta­te, care ges­tio­nea­ză aces­te pro­du­se şi resur­se finan­ci­a­re, inclu­siv, în bene­fi­ci­ul unei cate­go­rii de per­soa­ne dez­a­van­ta­ja­te. Este o com­pa­nie care are sco­pul de a obţi­ne pro­fit. În momen­tul în care o can­ti­ta­te impor­tan­tă de gaze natu­ra­le este, să spu­nem aşa, „cado­na­tă” unor per­soa­ne, aces­te sume sunt unde­va inclu­se: ori la pier­de­ri, ori la chel­tu­ie­li.

Să ne amin­tim cum a pro­ce­dat Fede­ra­ţia Rusă când, în 2008 sau 2009, Ucrai­na avea o dato­rie de mili­oa­ne de euro pen­tru con­su­mul gaze­lor natu­ra­le. Atun­ci, a fost sis­ta­tă şi con­di­ţio­na­tă livra­rea gaze­lor natu­ra­le către Ucrai­na. Toa­tă Euro­pa a avut de sufe­rit. În cazul Ucrai­nei, dato­ria era foar­te mică, dacă luăm după numă­rul popu­la­ţi­ei. În cazul nos­tru, este o situ­a­ţie care nu are niciun răs­puns, ci doar sem­ne de între­ba­re. E clar că ori­ce între­prin­de­re, ori­ce enti­ta­te juri­di­că are drep­tul să pro­ce­de­ze aşa cum con­si­de­ră de cuvi­inţă, dar aces­te acţiu­ni, mai ales dacă e vor­ba şi de un pachet al Guver­nu­lui, al sta­tu­lui, tre­bu­ie jus­ti­fi­ca­te. În plus, noi nu ştim ce se întâm­plă cu aces­te gaze natu­ra­le în timp ce cre­ş­te şi dato­ria pen­tru aces­te gaze. Din păca­te, nu avem nicio rea­cţie ofi­ci­a­lă în acest sens”, comen­tea­ză Ion Mano­le.

Potri­vit Promo-LEX, în 2016, în regiu­nea trans­nis­trea­nă erau pes­te 130 mii de pen­sio­na­ri. Mate­ma­tic vor­bind, pen­tru sezo­nul de încă­l­zi­re 2016-2017, ei bene­fi­ci­a­ză de 130 mln m3 de gaze, în valoa­re de 260 mln de lei.

Natalia ROTARI