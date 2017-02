Feciori prin corespondenţă

Des­pă­rţi­ri­le de buni­ci, ani la rând, au deve­nit deja un ritu­al, care se desfă­şoa­ră sub ochii curi­oşi şi atenţi ai puţi­ni­lor veci­ni răma­şi în maha­la. Se pare că nimic nu poa­te fi mai drag şi mai căl­du­ros decât ulti­ma îmbră­ţi­şa­re, pe anul aces­ta, a buni­cii, pe care o rog cu glas tre­mu­ră­tor să mă mai aştep­te un an. Sunt tris­tă de fie­ca­re dată când mă întorc în depăr­tă­ri, pen­tru a mă dedi­ca mun­ci­lor umi­le şi a îngri­ji per­soa­ne stră­i­ne, pe când gân­dul şi ini­ma îmi zbo­a­ră mereu la bătrâ­nii mei buni­ci, la sin­gu­ra­ti­cul meu sat, la sihas­tra mea Mol­do­vă. Nu mai este o nou­ta­te că noi, cei ple­ca­ţi, tră­im două vieţi: una – cea curen­tă, cu bucu­ri­i­le şi gri­ji­le ei, şi alta – cea din amin­ti­ri, din gân­du­ri şi visu­ri, mate­ria­li­za­rea căro­ra are loc, în cele mai bune cazu­ri, o dată pe an, în august. Fii rătă­ci­to­ri. Venim să plătim tri­bu­tul ţării nata­le, să ne facem dato­ria prin cimi­ti­re, mai bote­zăm sau cunu­năm câte un fin, cum­pă­răm lem­ne pen­tru iar­na buni­ci­lor şi ne bucu­răm copi­lă­reş­te de ste­le­le, mai lumi­noa­se, de pe cer, de fruc­te­le, mai gus­to­a­se ca ori­un­de, şi de liber­ta­tea copi­i­lor, după care – ple­căm.

Ne arun­căm în rit­mul nor­mal al vieţii de emi­grant, ple­când de aca­să de dra­gul tutu­ror como­di­tă­ţi­lor cu care ne-a ade­me­nit o ţară mai pros­pe­ră. Ajun­gem cu amă­ră­ciu­ne pen­tru ceea ce am lăsat, amă­ră­ciu­ne pen­tru că nu putem rămâ­ne să-i aju­tăm în mod direct pe buni­ci şi alte rude şi pen­tru că nu ştim cât timp vom mai avea la ce ne întoar­ce.

Sun­tem ade­sea învi­nui­ţi şi acu­za­ţi de toa­te pro­ble­me­le Mol­do­vei: sate pus­ti­i­te, bătrâ­ni aban­do­na­ţi, copii desfrâ­na­ţi. Chiar dacă foar­te mul­te per­soa­ne din dias­po­ra mol­do­ve­neas­că sunt impli­ca­te în diver­se acti­vi­tă­ţi de cari­ta­te, soci­a­le, artis­ti­ce, eco­no­mi­ce, poli­ti­ce, care au con­tri­bu­it la ame­li­o­ra­rea a diver­se pro­ble­me din R. Mol­do­va, ori­cum sigi­lul de nemol­do­ve­ni împli­ni­ţi, aproa­pe tră­dă­to­ri, nu ni-l şter­ge nime­ni, or, în opi­nia celor de aca­să, noi sun­tem cu-adevărat mol­do­ve­ni doar oca­zio­nal, în vacanţă. Asta mă duce cu gân­dul la stu­denţii prin cores­pon­denţă, dis­cri­mi­na­ţi oare­cum de cei­la­lţi că nu ar fi stu­denţi ade­vă­ra­ţi.

Dar ce înseam­nă a fi cetă­ţean mol­do­vean cu-adevărat? A face par­te dintr-un grup şi a-i res­pec­ta cu dăru­i­re legi­le depă­şi­te şi nefun­cţio­na­le sau poa­te a fi blo­cat într-un sis­tem care te con­di­ţio­nea­ză la neli­ber­ta­te şi necu­noa­ş­te­re de sine, sau poa­te a fi un non­con­for­mist care lup­tă cu vehe­menţă, ori­un­de s-ar afla, pen­tru bine­le şi liber­ta­tea celor dra­gi? Noi, cei ple­ca­ţi, sun­tem cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni nu doar în vacanţă, con­ti­nu­ăm a fi ace­ia­şi în toa­tă lumea, în ori­ce cli­pă a anu­lui. Prin cores­pon­denţă sau nu, noi rămâ­nem a fi pen­tru toa­tă via­ţa fecio­rii nea­mu­lui nos­tru, şi demon­străm acest fapt prin aju­toa­re uma­ni­ta­re şi prin con­tri­bu­ţii eco­no­mi­ce, prin ambu­lanţe tri­mi­se aca­să şi prin spon­so­ri­za­rea cli­ni­ci­lor, prin artă şi prin cân­tec, prin vot şi par­ti­ci­pa­re, nu doar onli­ne, la via­ţa soci­a­lă a ţării. Noi sun­tem Mol­do­va, mai mult ca ori­ci­ne, căci din depăr­ta­re dorul ne fri­ge, îndemnându-ne la acti­vi­tă­ţi prin care să răsfrân­gem iubi­rea noas­tră de ţară şi nime­ni nu ne poa­te lip­si de acest drept: dra­gos­tea de ţara nata­lă!

Viorica Ungureanu, Italia

Foto sim­bol: epochtimes-romania.com