Schema hoţiilor cu terenuri: Firmele din Marea Britanie care au acaparat 20 de terenuri publice sunt reprezentate de doi cetăţeni ai R. Moldova

Com­pa­ni­i­le din Marea Bri­ta­nie, bene­fi­ci­a­re­le a 20 de tere­nu­ri publi­ce ampla­sa­te în Chi­şi­nău, în valoa­re de mili­oa­ne de euro, sunt repre­zen­ta­te de doi cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va. Pri­mul este un avo­cat, impli­cat ante­ri­or în sche­ma cu tere­nu­ri, iar al doi­lea, un băr­bat ori­gi­nar dintr-un sat din stân­ga Nis­tru­lui.

ZdG scria, acum o săp­tămâ­nă, că cel puţin 20 de tere­nu­ri publi­ce, cu o supra­fa­ţă tota­lă de pes­te 5 ha, care valo­rea­ză la preţ de pia­ţă apro­xi­ma­tiv 8 mili­oa­ne de euro, au ajuns, la înce­pu­tul aces­tui an, în pro­pri­e­ta­tea a două com­pa­nii înre­gis­tra­te în Marea Bri­ta­nie. 11 lotu­ri au ajuns la com­pa­nia „Fuer­te Gro­up”, înre­gis­tra­tă în capi­ta­la Scoţi­ei, Edin­bu­r­gh, la 16 febru­a­rie 2016. Fir­ma are, la rându-i, alţi doi pro­pri­e­ta­ri: „Helex Invest” SA şi „Derion Invest SA”, ai căror bene­fi­ci­a­ri se ascund în para­di­su­ri fis­ca­le. Alte opt lotu­ri au ajuns în pro­pri­e­ta­tea „Hero­ic Glo­bal” SC, înre­gis­tra­tă în Irlan­da pe 28 sep­tem­brie 2016. Deşi ante­ri­or auto­ri­tă­ţi­le anu­nţau că pe aces­te tere­nu­ri a fost apli­cat seches­tru, ZdG a con­sta­tat că, în trei luni, ele au fost revân­du­te de trei ori, mai mult de jumă­ta­te din­tre aces­tea fiind obiec­te ale unor tranza­cţii, înre­gis­tra­te la Cadas­tru chiar în ziua în care jude­că­toa­rea Ange­la Cata­nă deci­dea să fie apli­cat seches­tru, şi la mai mult de o lună după ce scan­da­lul a deve­nit public. Actul jude­că­to­resc, deşi data din ace­ea­şi zi cu tranza­cţi­i­le de vânzare/cumpărare, a ajuns să fie apli­cat de regis­tra­to­rii de la Cadas­tru la trei zile de la emi­te­rea hotă­rârii jude­că­to­reş­ti.

Avocatul „conducător” al firmei cu 11 terenuri

Între timp, ZdG a intrat în pose­sia unor docu­men­te care demon­strea­ză că cele două com­pa­nii din Marea Bri­ta­nie sunt repre­zen­ta­te de cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va. Ast­fel, repre­zen­tan­tul fir­mei „Fuer­te Gro­up”, înre­gis­tra­tă în capi­ta­la Scoţi­ei este avo­ca­tul Ser­giu Goţo­no­ga, des­pre care ZdG a scris ante­ri­or că a repre­zen­tat şi Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că (AO) „Cuvân­tul de Onoa­re”, de la care a por­nit, de fapt, sche­ma cu tere­nu­ri. Con­form unor docu­men­te fis­ca­le, Goţo­no­ga este indi­cat în cali­ta­te de con­du­că­tor al repre­zen­tanţei „Fuer­te Gro­up” în R. Mol­do­va. Anu­me aso­ci­a­ţia „Cuvân­tul de Onoa­re”, prin avo­ca­tul Ser­giu Goţo­no­ga, s-a adre­sat în jude­ca­tă, cerând teren de la Pri­mă­rie, soli­ci­ta­re care s-a şi sol­dat cu o înche­ie­re judi­ci­a­ră favo­ra­bi­lă, în baza căre­ia, la scurt timp, au dema­rat lici­ta­ţi­i­le cu tere­nu­ri publi­ce.

Aso­ci­a­ţia a fost înre­gis­tra­tă în mai 2001, având drept scop decla­rat „con­so­li­da­rea şi dezvol­ta­rea soci­e­tă­ţii civi­le”. Abia în 2011, însă, Aso­ci­a­ţi­ei i-a fost acor­dat cer­ti­fi­cat de înre­gis­tra­re, iar în iulie 2014, preşe­din­te a fost ales Ser­giu Topa­lă. Sedi­ul Aso­ci­a­ţi­ei este pe str. Şte­fan cel Mare, 65, of 608, în clă­di­rea IPTEH. ZdG a fost la aceas­tă adre­să pen­tru a dis­cu­ta cu repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­ei, însă ni s-a spus că ea nu acti­vea­ză aco­lo. În biro­ul 608 (şi în biro­u­ri­le ală­tu­ra­te) acti­vea­ză un birou de avo­ca­ţi, ACI Par­t­ners. O per­soa­nă, care s-a pre­zen­tat ca fiind avo­cat în acest birou şi pe care am întâlnit-o la intra­rea în IPTEH, a pre­ci­zat că aso­ci­a­ţia nu acti­vea­ză în acel edi­fi­ciu. El ne-a mai zis că, din infor­ma­ţi­i­le pe care le-ar avea, Ser­giu Topa­lă nu ar mai fi preşe­din­te. Tot­o­da­tă, după Topa­lă, la şefia Aso­ci­a­ţi­ei a fost ales Ghen­a­die Mora­ru, care însă şi el ar fi fost ulte­ri­or înlo­cu­it. Ghen­a­die Mora­ru, fos­tul admi­nis­tra­tor al Aso­ci­a­ţi­ei, este şi fost admi­nis­tra­tor şi fon­da­tor al fir­mei „GMC Imo­bi­li­a­re” care, în ulti­mii ani, a obţi­nut, tot prin inter­me­di­ul unor deci­zii jude­că­to­reş­ti, mai mul­te tere­nu­ri în Chi­şi­nău. Fir­ma îşi are şi ea sedi­ul în ofi­ci­ul 608 din str. Şte­fan cel Mare, 65. În 2015, fon­da­to­rii ei au deve­nit Vla­di­mir Coto­ro­bai (tot el admi­nis­tra­tor), Dori­na Bra­şo­va­nu şi Mari­na Cara­man, cea care apa­re în mai mul­te poze cu ace­la­şi Ser­giu Goţo­no­ga. Acum, Ghen­a­die Mora­ru figu­rea­ză doar în cali­ta­te de fon­da­tor la SRL „Hazard Parc”, o altă fir­mă cu inte­re­se în pro­iec­te cu tere­nu­ri­le din Chi­şi­nău.

Explicaţiile avocatului: „Am fost eronat introdus în calitate de „conducător”

Ser­giu Goţo­no­ga este avo­cat din decem­brie 2011 şi a fost, aşa cum a scris ZdG, un per­so­naj che­ie în afa­ce­ri­le cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău. Pe un site de soci­a­li­za­re, tână­rul, de 34 de ani, apa­re în mai mul­te poze de la petre­ce­ri gla­mu­roa­se. Într-o poză, Goţo­no­ga apa­re într-un local de lux din Chi­şi­nău, lân­gă pro­cu­ro­rul Oleg Sajin. Tot­o­da­tă, Goţo­no­ga este căsă­to­rit cu Olga Bon­dac, cea care, până la 26 sep­tem­brie 2014, a fost şefa Ser­vi­ci­u­lui Civil din cadrul Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni, instanţă care a emis înche­ie­ri­le care au per­mis ca un exe­c­u­tor jude­că­to­resc să desfă­şoa­re lici­ta­ţii pen­tru vân­za­rea tere­nu­ri­lor publi­ce, res­pec­tiv, a dat câş­tig de cau­ză AO „Cuvân­tul de Onoa­re”, repre­zen­ta­tă de Ser­giu Goţo­no­ga. Soli­ci­tat de ZdG, Ser­giu Goţo­no­va ne-a decla­rat, la tele­fon, că nu repre­zin­tă fir­ma „Fuer­te Gro­up”, deşi date­le obţi­nu­te de ZdG îl con­tra­zic. Aces­ta spu­nea că a înce­put să citeas­că ZdG după ce, în 2015, am scris des­pre impli­ca­rea sa în sche­me­le cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău, pre­ci­zând că „am văzut pro­ble­ma abor­da­tă în ulti­mul timp cu tere­nu­ri­le, dar pot să vă spun că nu am par­ti­ci­pat în pro­ce­sul liti­gi­u­lui res­pec­tiv, nici la vân­za­re, nici la repre­zen­ta­re, nici în instanţa de jude­ca­tă, nică­ie­ri. Mi-a fost sufi­cient data tre­cu­tă”. Ulte­ri­or, i-am tri­mis docu­men­tul care demon­strea­ză că este repre­zen­tan­tul aces­tei fir­me. Goţo­no­ga, în scris, a admis legă­tu­ri­le cu aceas­tă com­pa­nie, doar că, susţi­ne el, a fost intro­dus „ero­nat” în cali­ta­te de con­du­că­tor în docu­men­te­le de la Ser­vi­ci­ul Fis­cal de Stat.

„În sep­tem­brie 2016, am fost con­tac­tat repe­tat de un grup de per­soa­ne din Româ­nia, inte­re­sa­ţi şi spe­cia­li­za­ţi în pro­cu­ra­rea de bunu­ri liti­gi­oa­se, dato­rii, cre­anţe nee­xe­cu­ta­te, dato­ri­tă preţu­ri­lor dimi­nu­a­te ale aces­to­ra. Sar­ci­na pusă în faţa mea a fost înre­gis­tra­rea com­pa­niei stră­i­ne ce va acţio­na în inte­re­se­le cli­enţi­lor în R. Mol­do­va, indi­ca­tă la fel de ei, pre­cum şi acom­pa­nie­rea juri­di­că a tranzan­cţi­i­lor la indi­ca­ţia şi în inte­re­se­le cli­enţi­lor. În acest sens am fost împu­ter­ni­cit prin pro­cu­ră. În vede­rea exer­ci­tă­rii rela­ţi­i­lor con­trac­tu­a­le, am depus setul nece­sar de acte la Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat în vede­rea atri­bu­i­rii codu­lui fis­cal al între­prin­de­rii, fiind ane­xa­tă şi pro­cu­ra de repre­zen­tanţă eli­be­ra­tă pe nume­le meu. Anu­me la aceas­tă eta­pă, la 29 sep­tem­brie 2016, pre­cum rezul­tă din cer­ti­fi­ca­tul de atri­bu­i­re a codu­lui fis­cal, din moti­ve necu­nos­cu­te, am fost ero­nat intro­dus în cali­ta­te de „con­du­că­tor”. Vă tri­mit ală­tu­rat extra­sul com­pa­niei res­pec­ti­ve din care rezul­tă ferm com­po­nenţa aso­ci­a­ţi­lor şi cine este con­du­că­to­rul aces­te­ia în rea­li­ta­te. Ulte­ri­or, la înce­put de octom­brie, am par­ti­ci­pat la două tranza­cţii din nume­le aces­tei com­pa­niei în cali­ta­te de repre­zen­tant. Alte sar­ci­ni, fie indi­ca­ţii lega­te de aceas­tă între­prin­de­re de la cli­ent nu am pri­mit”, susţi­ne Goţo­no­ga.

Avo­ca­tul ne-a tri­mis un docu­ment care ara­tă că fon­da­to­rii com­pa­niei „Fuer­te Gro­up” sunt, aşa cum ZdG a scris ante­ri­or, „Helex Invest” SA şi „Derion Invest SA”, ai căror bene­fi­ci­a­ri se ascund în para­di­su­ri fis­ca­le. Şi com­pa­nia „Hero­ic Glo­bal”, înre­gis­tra­tă în Irlan­da pe 28 sep­tem­brie 2016, care a deve­nit bene­fi­ci­a­ra a 8 tere­nu­ri, are un repre­zen­tant din R. Mol­do­va, Vasi­le Maxi­men­co Ion, care însă are viza de reşe­dinţă în stân­ga Nis­tru­lui, în s. Ofa­tinţi, mun. Tiras­pol. Aces­ta nu figu­rea­ză în R. Mol­do­va în cali­ta­te de fon­da­tor sau admi­nis­tra­tor de fir­me. ZdG va urmă­ri acest subiect şi va reve­ni cu infor­ma­ţii.

