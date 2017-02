INTERVIU: Sărăcia naşte sărăcie în creier

Interviu cu Ruslan Sochircă, formator de educaţie alternativă

— Sunteţi un formator de educaţie alternativă. Ce presupune acest lucru şi de unde a apărut necesitatea apariţiei unei astfel de educaţii?

— Lucrez de mult timp cu copi­ii. În anul 2002 am lan­sat şi pro­iec­tul „Tine­rii schim­bă lumea”. Cu mai mulţi volun­ta­ri, încer­cam să facem ceea ce nu era în cur­ri­cu­lu­mul şco­lar, care am înţe­les că nu are nicio legă­tu­ră cu rea­li­ta­tea. Tot­o­da­tă, pen­tru schim­ba­rea cur­ri­cu­lu­mu­lui şco­lar era nevo­ie de mult timp. De ace­ea, aveam impre­sia că fugim în urma tre­nu­lui care este în con­ti­nuă miş­ca­re. Ast­fel a şi venit ide­ea edu­ca­ţi­ei alter­na­ti­ve, o edu­ca­ţie care să facă con­e­xiu­nea cu rea­li­ta­tea, să-i facă să gân­deas­că pe copii şi să fie acti­vi civic. La înce­put, aveau impre­sia că tre­bu­ie să le ofe­re totul sta­tul. I-am învă­ţat să facă pro­iec­te şi să acţio­ne­ze, dar nu să aştep­te. Alter­na­ti­vă ar fi adu­ce­rea unei infor­ma­ţii pen­tru copii care lip­seş­te la şcoa­lă, pe alte căi.

— Cum a „acceptat” Ministerul Educaţiei ideea de educaţie alternativă?

— Epo­pe­ea cu Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei a fost… des­tul de scur­tă. Atun­ci când am vrut să dis­cu­tăm cu ei, s-a schim­bat minis­trul. Aceas­tă schim­ba­re con­ti­nuă a guver­ne­lor a cre­at un haos şi a afec­tat mult şi sis­te­mul de învă­ţământ. Cei de la Insti­tu­tul Naţio­nal de Edu­ca­ţie au avut o ati­tu­di­ne favo­ra­bi­lă faţă de o ast­fel de edu­ca­ţie – când pui accent pe rea­li­tă­ţi­le de zi cu zi, dar nu rămâi doar la nivel de teo­rie. Au zis că e o idee bună, doar că ar fi nevo­ie de o cur­ri­cu­lă amplă. De ace­ea, ne-am gân­dit că pasul nos­tru urmă­tor este să facem ceva pen­tru pro­fe­so­ri, să orga­ni­zăm cur­su­ri gra­tu­i­te pen­tru ei, ca să le ară­tăm ce ar putea face ca lecţi­i­le lor să devi­nă mai inte­re­san­te şi copi­ii să poa­tă asi­mi­la cât mai bine infor­ma­ţia. Ori­ce schim­ba­re în sis­te­mul de edu­ca­ţie este ane­vo­ioa­să şi are de par­curs un drum atât de lung, cu o serie de rapoar­te. De ace­ea, este mai uşor să ajun­gi la pro­fe­so­ri şi să-i edu­ci, să le ofe­ri o alter­na­ti­vă, o posi­bi­li­ta­te de a pre­da alt­fel. Să mul­ti­pli­ci expe­rienţa ta cu pro­fe­so­rii. Este tim­pul să urcăm în acel tren, şi să nu mai aler­găm după el. Să înţe­le­gem că tre­bu­ie să schim­băm volu­mul de mate­rii pre­da­te, care nu fac decât să obo­seas­că ele­vii şi să-i sileas­că să înveţe super­fi­ci­al. Nicio cir­cu­la­ră a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei, semi­na­re sau trai­nin­gu­ri nu-i vor face pe copii mai cre­a­ti­vi.

— Cât ar cheltui o şcoală ca să permită unui profesor de chimie sau fizică să demonstreze tot felul de experimente, dar nu doar să le descrie?

— Nu ştiu cât ar tre­bui să chel­tu­ie o şcoa­lă pen­tru acest lucru. Însă, noi facem o serie de expe­ri­men­te chi­mi­ce şi fizi­ce cu cost redus. Toa­te mate­ri­a­le­le pe care le folo­sim sunt iefti­ne şi le puteţi găsi chiar aca­să, cum ar fi: mina din cre­ion, baloa­ne, sti­cle de plas­tic, cuie, bucă­ţi de car­ton, cea­pă, car­to­fi, riglă, cio­can etc. Tre­bu­ie doar să ai abi­li­ta­tea de a face aces­te expe­ri­men­te, inven­ta­te de oame­ni de şti­inţă noto­rii: Bohr, Ein­ste­in. Ei le făceau ca să atra­gă stu­denţii. Aces­te lucru­ri pot fi făcu­te sim­plu. De exem­plu, iei un balon, îl umfli şi îl apeşi pe o supra­fa­ţă pe care cuie­le stau cu vâr­ful ascu­ţit în sus. Balo­nul nu se va spar­ge, pen­tru că se cre­ea­ză efec­tul de den­si­ta­te. Cel mai curi­os este că den­si­ta­tea fun­cţio­nea­ză în cazul obiec­te­lor dure (cui­ul) şi moi (balo­nul).

— Spuneaţi, într-un studiu, că oamenii din R. Moldova îşi aleg primari mai în vârstă, trecuţi de 45 de ani. De ce ar fi influenţată această alegere?

— Pe baza ace­lui stu­diu am ana­li­zat în spe­cial ale­ge­ri­le loca­le din 2014. Am văzut că opţiu­nea elec­to­ra­tu­lui au fost can­di­da­ţii în vâr­stă. Înseşi par­ti­de­le nu delea­gă oame­ni tine­ri pen­tru ast­fel de fun­cţii. De ase­me­nea, am obser­vat că acest lucru a fost şi moti­vul pen­tru care un număr foar­te mic de tine­ri au par­ti­ci­pat la ace­le ale­ge­ri. Dacă tână­rul vede doar per­soa­ne în vâr­stă care can­di­dea­ză, nici nu va fi activ la ale­ge­ri, pen­tru că se sim­te extras din con­text.

— Ce părere aveţi despre afirmaţiile şi pornirile lui Dodon privind istoria Moldovei?

— Dodon jon­glea­ză cu niş­te momen­te. Isto­ria nu este ceva rigid, ea este uşor mai fle­xi­bi­lă, mai ales cea a R. Mol­do­va. Cu atât mai mult că, în sec. XIX, când s-au cre­at naţiu­ni­le noi, nu am par­ti­ci­pat la acest pro­ces. Ast­fel, am rămas la nive­lul patri­o­tis­mu­lui local.

— Şcoala distruge creativitatea copiilor?

— Nu pot să spun că o dis­tru­ge, dar n-o dezvol­tă. De fapt, fie­ca­re peri­oa­dă îşi are pro­pri­ii săi copii. În civi­li­za­ţia uma­nă n-a mai fost nici­o­da­tă o gene­ra­ţie de ele­vi care să fie puşi în peri­col de suprain­for­ma­ţie. Până acum, era un defi­cit de infor­ma­ţie, iar şcoa­la era un cen­tru unde puteai să pri­meş­ti infor­ma­ţie. Pro­fe­so­rii şi bibli­o­te­ca erau pur­tă­to­rii de infor­ma­ţie. În lumea anti­că, pro­fe­so­rii te puteau aju­ta şi să înţe­le­gi infor­ma­ţia. Nu degea­ba la Cam­bri­d­ge şi Oxford şi acum cămi­ne­le stu­denţeş­ti se află în ace­lea­şi clă­di­ri cu cele ale pro­fe­so­ri­lor. Adi­că, ei locu­iesc în ace­la­şi cam­pus, mănân­că ace­ea­şi pâi­ne, beau ace­ea­şi cafea, ca să fie un fel de sim­bi­o­ză între ei. Acum, acest lucru se mai numeş­te coa­chi­ng. Gene­ra­ţia actu­a­lă de copii se con­frun­tă cu un sur­plus de infor­ma­ţie, şi aceas­ta este o pre­mie­ră în isto­rie. Ast­fel, eu văd cum copi­ii sunt puşi în faţa mai mul­tor impe­di­men­te şi gre­u­tă­ţi. Ceea ce noi con­si­de­răm o oport­u­ni­ta­te pen­tru ei este, de fapt, o difi­cul­ta­te – ei tre­bu­ie să facă faţă unui flux enorm de infor­ma­ţie. Cre­a­ti­vi­ta­tea face par­te din acel spi­rit de curi­o­zi­ta­te îmbi­nat cu explo­ra­rea. Tu tre­bu­ie să explo­re­zi lumea, dar cum să faci asta când totul ţi-e dat de-a gata? E foar­te greu.

— Sunt cărţile depăşite?

— Eu, de fapt, observ că citi­tul înce­pe să „reîn­vie”. Cred că asta este sin­gu­ra moda­li­ta­te de a acu­mu­la infor­ma­ţie care-ţi face pro­pri­ul spi­rit ana­li­tic să lucre­ze şi îţi dezvol­tă ima­gi­na­ţia, deşi însu­şi lim­ba­jul nos­tru nu faci­li­tea­ză comu­ni­ca­rea. Toa­te ima­gi­ni­le pe care le avem în cap sunt foar­te slab reda­te de cuvin­te, sunt momen­te când omul vrea să spu­nă mul­te, dar lim­ba­jul sărac îl limi­tea­ză, îi taie avân­tul. Pose­dăm prost lim­ba româ­nă şi de ace­ea vor­bim în ima­gi­ni.

— În ce măsură influenţează felul în care este percepută religia la noi interesul copiilor pentru ştiinţă?

— Reli­gia nu opreş­te curi­o­zi­ta­tea, invers – ea poa­te să o sti­mu­le­ze: „bate şi ţi se va des­chi­de”. Eu aş spu­ne că omul tre­bu­ie să înveţe toa­tă via­ţa. Noi ne con­frun­tăm în pre­zent cu ceea ce se chea­mă efec­tul Dunning-Kruger, care a fost sta­bi­lit încă în anii ’70: asta e atun­ci când oame­nii incom­pe­tenţi nu văd greşe­li­le pe care le fac din cau­za incom­pe­tenţei lor. E un efect para­do­xal. Şi iată, la noi, mai pes­te tot, se vede aceas­tă incom­pe­tenţă, pen­tru că vor­bim şi de super­fi­ci­a­li­ta­tea infor­ma­ţi­ei, care este foar­te mul­tă şi, prin urma­re, e ana­li­za­tă doar super­fi­ci­al. Prac­tic, nu rezi­ş­ti flu­xu­lui de infor­ma­ţie şi stu­dii pro­fun­de aproa­pe nu se fac. De exem­plu, dacă e să împa­rţi muzi­ca lui Cho­pin în vreo cin­ci părţi, dintr-o sec­venţă de 20 de minu­te poţi face cam cin­ci pie­se de genul celor con­tem­po­ra­ne. Omul nu se mai pătrun­de de ceea ce află, iar fără stu­dii pro­fun­de nu poa­te fi vor­ba de pasiu­ne. Exis­tă o teo­rie a lui Lev Gumi­li­ov care vor­beş­te des­pre pasio­na­li­ta­te: oame­nii pasio­na­li apar în momen­te ale civi­li­za­ţi­ei când nime­ni nu cre­de că ei pot apă­rea, şi ei schim­bă lumea, sunt cei de genul lui Coper­nic, Gali­lei, Gior­da­no Bru­no. Noi, prac­tic, dis­tru­gem pasio­na­lii, şi asta se întâm­plă anu­me din cau­za super­fi­ci­a­li­tă­ţii stu­di­i­lor. Ast­fel, apar incom­pe­tenţii. Cel mai curi­os e că nici noi nu putem vedea incom­pe­tenţa lor dacă nu sun­tem spe­cia­li­ş­ti, iar incom­pe­tenţa poa­te fi pes­te tot. Eu m-aş teme de un incom­pe­tent care mer­ge la o cen­tra­lă ato­mi­că.

— Bine, dar nici părinţii nu sunt curioşi şi adesea refuză să se informeze, ca mai apoi să le explice copiilor anumite fenomene…

— Avem acest tri­nom: profesor-elev-părinte. Ide­ea e că acum părin­te­le tre­bu­ie să fie model pen­tru copil, nu mai e pro­fe­so­rul pur­tă­to­rul de infor­ma­ţie, ci părin­te­le. Copi­lul copi­a­ză com­por­ta­men­tul părin­te­lui. El nu va face ce i se spu­ne, ci ceea ce vede că face adul­tul. De ace­ea, e nevo­ie de meto­de noi de abor­da­re a edu­ca­ţi­ei, şi ele nu tre­bu­ie să por­neas­că de unde­va de sus, ci de jos, de la pro­fe­so­ri.

— Adică, profesorii trebuie să fie mai activi…

— Şti­ţi cum e, exis­tă acea lică­ri­re… Copi­lul tre­bu­ie să vadă acea lică­ri­re la pro­fe­sor.

— Dar de ce este tot mai puţin atractivă pentru tineri profesia de învăţător?

— Pro­fe­so­rii ar tre­bui să fie uşor lip­si­ţi de ambi­ţii, să le pla­că copi­ii şi să fie curi­oşi. Ei fac par­te dintr-o cate­go­rie sepa­ra­tă de oame­ni. Din păca­te, aceas­tă cate­go­rie s-a ames­te­cat cu indi­vi­zi care au ajuns întâm­plă­tor să pre­dea în şco­li. Ca să revi­nă inte­re­sul de altă­da­tă, e nevo­ie de voinţa soci­e­tă­ţii.

— Cum ar trebui să fie „construită” o lecţie bună?

— Este nevo­ie să apli­căm noi meto­de de pre­da­re pen­tru gene­ra­ţia care vine. Meto­de­le folo­si­te acum sunt demo­da­te şi deloc uti­le pen­tru noua gene­ra­ţie. Cei care fac ora­rul lecţi­i­lor tre­bu­ie să ţină cont şi de fap­tul că lecţia de chi­mie nu poa­te urma după lecţia de mate­ma­ti­că, iar lecţia de româ­nă după cea de edu­ca­ţie fizi­că. Ora­rul tre­bu­ie făcut în aşa fel încât dis­ci­pli­na rea­lă să vină după cea uma­nis­tă. Lecţi­i­le cu pro­fil real tre­bu­ie să fie dimi­nea­ţa, când cre­ie­rul este mai odih­nit şi pre­gă­tit să asi­mi­le­ze mai mul­tă infor­ma­ţie com­pli­ca­tă. Ast­fel, tre­bu­ie să exis­te un con­cept de edu­ca­ţie total nou. Mai ales acum, când foar­te mulţi copii sufe­ră de sin­dro­mul de nea­tenţie şi hipe­rac­ti­vi­ta­te, cau­za­te nu doar de ali­men­ta­ţie, ci şi de rit­mul alert al vieţii. Bine ar fi să pre­luăm şi une­le prac­ti­ci de rela­xa­re şi con­cen­tra­re ale chi­ne­zi­lor. De ase­me­nea, pro­fe­so­rii ar tre­bui să încer­ce să trans­for­me ori­ce exer­ci­ţiu într-o isto­rie. Ca să tre­zeş­ti curi­o­zi­ta­tea copi­lu­lui şi să-l faci să gân­deas­că mai bine, tre­bu­ie să-l aju­ţi să-şi ima­gi­ne­ze ceea ce-l întrebi sau îi expli­ci. Tot­o­da­tă, nici cur­ri­cu­lu­mul şco­lar nu ar tre­bui să fie atât de încăr­cat, încât să nu per­mi­tă pro­fe­so­ri­lor să expli­ce mai mult un subiect mai difi­cil.

— Avem nevoie de mai multă teorie sau practică pentru a studia şi înţelege un subiect? Care ar fi raportul prezentat în procente?

— Mereu am fost adep­tul prac­ti­cii. Teo­rie – 30 la sută, res­tul prac­ti­că. Nu tre­bu­ie să ne gră­bim. Este nece­sar ca atun­ci când faci ceva să faci bine, iar ca să înţe­le­gi bine tre­bu­ie să expe­ri­men­te­zi şi să pui în prac­ti­că ceea ce stu­die­zi. Cred că ori­ce lucru tre­bu­ie să fie învă­ţat. Noi am uitat de capa­ci­ta­tea de a învă­ţa, a explo­ra.

— Cât de utile sunt temele pentru acasă care consumă tot timpul liber al copilului?

— Fap­tul că copi­lul, după ore isto­vi­toa­re la şcoa­lă, vine aca­să şi, în loc să citeas­că ceva pen­tru el, să iasă afa­ră cu pri­e­te­nii sau să-şi petrea­că tim­pul liber ală­tu­ri de părinţi, este nevo­it să-şi facă teme­le ore în şir dis­tru­ge capa­ci­ta­tea copi­lu­lui de a se orien­ta în via­ţă. Lecţia tre­bu­ie să fie con­stru­i­tă în aşa fel încât ele­vul să iasă din cla­să cu infor­ma­ţia nece­sa­ră, iar tema pen­tru aca­să să fie supli­ni­toa­re sau cre­a­ti­vă. De fapt, la noi, tema pen­tru aca­să este ca o rană des­chi­să nu doar pen­tru copii, ci şi pen­tru părinţi. Din cla­sa I-a se cre­ea­ză obi­ş­nu­inţa că mai întâi părin­te­le tre­bu­ie să înţe­lea­gă tema şi apoi să i-o expli­ce copi­lu­lui, dar nu pro­fe­so­rul, cum ar fi corect. Este un pro­verb gre­cesc: vinul nou tre­bu­ie să-l tor­ni în bur­duf nou, pen­tru că dacă îl tor­ni într-un bur­duf vechi, aces­ta va cră­pa. Ast­fel şi în sis­te­mul nos­tru de învă­ţământ: încer­căm să tur­năm vin nou într-un bur­duf foar­te vechi şi ne uimim de ce nu fun­cţio­nea­ză totul bine.

— Problemele noastre cu sărăcia vin şi de la modul în care este percepută educaţia?

— De la inde­pen­denţă încoa­ce, sun­tem o ţară care tră­ieş­te cu rezol­va­rea pro­ble­me­lor de moment. Din cau­za incom­pe­tenţei, ne gân­dim mereu la lucru­ri majo­re, dar nu avem încre­de­re în fap­tul că şi un grup mic poa­te face ceva esenţi­al pen­tru comu­ni­ta­te. La noi, sără­cia naş­te sără­cie în cre­ier. S-a cre­at o sără­cie enor­mă în cre­ier şi în aspi­ra­ţii.

— Influenţează nivelul de inteligenţă al omului nivelul lui de moralitate?

— Nu cred că mora­li­ta­tea mer­ge în pas cu inte­li­genţa. Să ne închi­puim că un far­ma­cist, îna­in­te de a crea medi­ca­men­tul împo­tri­va unei boli, mai întâi cre­ea­ză boa­la. Exis­tă ter­me­nul de eco­lo­gie a şti­inţei, care pre­su­pu­ne că îna­in­te de a face ceva tre­bu­ie să ana­li­ze­zi şi să măso­ri fie­ca­re pas, ca să te asi­gu­ri că prin acţiu­ni­le tale nu vei dis­tru­ge nimic. Însă oame­nii nu întot­dea­u­na ţin cont de acest lucru. Oame­nii au reu­şit de mul­te ori să mur­dă­reas­că albul ima­cu­lat. Ace­la­şi lucru s-a întâm­plat cu cine­ma­to­gra­fia, cu inter­ne­tul. Ambe­le au fost cre­a­te pen­tru a ne edu­ca şi a ne face via­ţa mai uşoa­ră, însă noi le-am trans­for­mat într-o plat­for­mă cu mult gunoi.

— Care ar fi partea cea mai frumoasă a ştiinţei?

— Şti­inţa este fru­moa­să prin fap­tul că expli­că o serie de lucru­ri, efec­te care ni se par magi­ce. De ase­me­nea, prin labo­ra­toa­re­le şti­inţi­fi­ce reu­şim să des­co­pe­rim talen­te­le copi­i­lor, care sunt capa­bi­li să inven­te­ze ceva cu totul spe­cial. De fapt, toţi copi­ii au foar­te mul­te abi­li­tă­ţi, care însă sunt inhi­ba­te de ore­le mono­to­ne şi nein­spi­ra­te de la şcoa­lă. Reu­şeş­ti să edu­ci şi să dezvo­lţi abi­li­tă­ţi­le unui copil atun­ci când vii la ore infor­mat, inspi­rat şi feri­cit că reu­şeş­ti să faci ceea ce îţi pla­ce cu ade­vă­rat. În caz con­trar, nu reu­şeş­ti nimic.

Pentru conformitate, Aliona CIURCĂ şi Tatiana BEGHIU