ZONA DE SECURITATE Drumul „fiului regiunii transnistrene” spre „Eurovision”: cine este Evgheni Avramov și care a fost traseul său până la selecția națională

Se autodefinește drept „fiu al regiunii transnistrene” și compune cântece în așa-numita „limbă moldovenească”, utilizată nicăieri în lume în afara regiunii transnistrene. Este autorul imnului fanilor clubului de fotbal „Sheriff”. Este invitat în emisiunea lui Andrei Malahov de pe postul rus „Rossia 1”. În paralel, participă la etapele de selecție ale concursului național pentru „Eurovision”, organizat la Chișinău. Zona de Securitate scrie că este vorba despre Evgheni Avramov, un muzician utilizat sistemic în agenda propagandistică a regiunii transnistrene.

După calificarea lui Evgheni Avramov în finala selecției naționale pentru „Eurovision”, Zona de Securitate a reușit să ia legătura direct cu artistul. Discuția a avut loc prin Viber, un serviciu de mesagerie înregistrat pe un număr de telefon din regiunea transnistreană.

În cadrul conversației, acesta a primit întrebări privind limba piesei de concurs, modul în care își definește astăzi identitatea și pe cine anume ar urma să reprezinte în cazul unei calificări pe scena internațională „Eurovision”.

Separat, publicația l-a întrebat despre declarațiile sale publice anterioare, păstrate în arhivele televiziunilor federale ruse și ale posturilor din regiunea transnistreană, unde Avramov vorbea despre statutul regiunii și se prezenta drept „fiul Transnistriei”.

Avramov are studii juridice, obținute la Chișinău, iar în răspunsurile sale a evitat formulările directe, calificând întrebările noastre drept „provocatoare”.

Public, timp de ani de zile, Avramov a vorbit despre regiunea transnistreană ca despre „statul său”. Însă, atunci când a fost rugat să-și asume această poziție în contextul selecției moldovenești, a refuzat orice formulare explicită.

Articolul integral îl puteți citi AICI.