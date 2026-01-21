Vizita lui Trump la Forumul Economic Mondial, amânată din cauza unei probleme electrice a avionului

Zborul președintelui Donald Trump către Forumul Economic Mondial din Davos, Elveția a fost forțat să se întoarcă în SUA la scurt timp după decolarea de marți, 20 ianuarie, din cauza unei „probleme electrice minoră”, anunță Casa Albă, transmite POLITICO.

Air Force One a fost redirecționată înapoi către Baza Comună Andrews din Maryland după ce echipajul a identificat problema, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, reporterilor care călătoresc cu președintele.

Secretarul de presă a făcut o glumă pe seama acordului lui Trump de a accepta un avion din Qatar care să fie folosit drept Air Force One, declarând reporterilor că noul avion sună „mult mai bine”, având în vedere problema electrică.

După ce s-au întors la Andrews, președintele și cei care îl însoțeau s-au îmbarcat într-un nou avion și și-au reluat călătoria spre Elveția.

Trump urmează să susțină un discurs miercuri, 21 ianaurie, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Totodată, premierul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, se află și ei Vizita lui Trump la Davos amânată din cauza unei probleme electrice la Air Force One

în aceste zile la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos.

Forumul Economic Mondial este o platformă imparțială de dialog pentru aproape 3000 de participanți din peste 130 de țări. Este estimată participarea a 400 de lideri politici de rang înalt, inclusiv aproape 65 de șefi de stat și de guvern și șase dintre liderii G7, dar și circa 850 de directori și președinți ai celor mai mari companii din lume.