VIDEO Maia Sandu, de ziua Profesorului: „Știu din propria experiență câtă muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare, energie și dăruire cere meseria de profesor”

Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj dedicat cadrelor didactice, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației și Profesorului, marcată anual pe 5 octombrie.

„Dragi profesori,

Vă mulțumim pentru munca pe care o faceți zi de zi pentru fiecare copil. Știu din propria experiență câtă muncă din clasă ajunge acasă și câtă răbdare, energie și dăruire cere meseria de profesor.

Copiii de astăzi vor trăi într-o lume foarte diferită de cea în care am crescut noi – cu inteligență artificială, dezinformare și schimbări greu de anticipat. Vor intra pe o piață a muncii în care inteligența artificială va putea prelua tot mai multe sarcini din cele pe care astăzi le fac oamenii. De aceea, școala trebuie să le ofere nu doar cunoștințe solide, ci și capacitatea de a gândi critic, de a pune întrebări, de a găsi soluții și de a se adapta. Să-i învețe să deosebească adevărul de manipulare și să folosească inteligența artificială ca instrument, nu pentru a-și înlocui propriul efort intelectual.

Profesorii nu pot face toate acestea singuri. Statul trebuie să creeze condiții mai bune în școli, să reducă în continuare birocrația, să ofere posibilități de dezvoltare profesională și salarii care să reflecte importanța acestei profesii. Iar profesorii au nevoie de respectul și sprijinul societății. Școala și familia trebuie să fie parteneri. Doar împreună îi putem pregăti pe copiii noștri pentru lumea de mâine”, a declarat președinta.

Pe 5 octombrie este marcată Ziua Internațională a Profesorilor. În R. Moldova – de la educatorii din grădinițele de copii până la profesorii universitari din instituţiile de învățământ superior – sărbătoresc Ziua pedagogului. Acest eveniment este consemnat şi la nivel internațional din anul 1994, când UNESCO a stabilit ca Ziua Internaţională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an, pe data de 5 octombrie.