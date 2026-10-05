Stațiile unde carburanții se găsesc la cel mai mic preț pe 5 octombrie 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit anterior prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 3-5 octombrie 2026.

Potrivit datelor publicate de ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 34,27 de lei, cu 4 bani mai mult decât în perioada precedentă.

În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,89 de lei pentru un litru, cu 17 bani mai puțin decât tariful anterior.

Sursa: ANRE

În ceea ce privește cele mai mici prețuri de pe piață, acestea se regăsesc în rețeaua TLX. Mai multe detalii: