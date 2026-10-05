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Stațiile unde carburanții se găsesc la cel mai mic preț pe 5 octombrie
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit anterior prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 3-5 octombrie 2026.
Potrivit datelor publicate de ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 34,27 de lei, cu 4 bani mai mult decât în perioada precedentă.
În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,89 de lei pentru un litru, cu 17 bani mai puțin decât tariful anterior.
În ceea ce privește cele mai mici prețuri de pe piață, acestea se regăsesc în rețeaua TLX. Mai multe detalii: