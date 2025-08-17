Ursula von der Leyen va participa la întâlnirea cu preşedintele Trump, alături de Zelenski şi alţi lideri europeni, la Casa Albă

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, 17 august, pe platforma X, că se va întâlni luni, 18 august, cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters, citat de News.ro.

„La solicitarea preşedintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu preşedintele Trump şi alţi lideri europeni la Casa Albă”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a precizat, de asemenea, că îl va primi pe Zelenski la Bruxelles în cursul zilei de duminică, 17 august, urmând să participe împreună la o reuniune a liderilor europeni.

Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii încearcă să consolideze poziţia Ucrainei înaintea întâlnirii Zelenski–Trump

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer organizează duminică, 17 august, o reuniune virtuală a „coaliţiei celor dispuşi” – un grup de state aliate ale Kievului – pentru a coordona sprijinul acordat Ucrainei, înaintea vizitei lui Volodimir Zelenski la Washington. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Întâlnirea are loc în contextul presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump asupra Kievului de a accepta un acord cu Rusia pentru a pune capăt războiului.

REUTERS/ Teren ucrainean în schimbul păcii. „Oferta” de pace propusă de Putin la întâlnirea din Alaska – Ziarul de Gardă

Surse diplomatice susţin că, la summitul din Alaska de vineri, Vladimir Putin i-ar fi propus lui Trump să renunţe la mici teritorii ocupate în schimbul controlului total asupra unor regiuni vaste.