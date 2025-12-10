LIVE TEXT Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene — Reuters. Război în Ucraina, ziua 1385

UPDATE 08:40 Rafinăria de petrol din Sîzran și-a întrerupt activitatea după atacul dronelor ucrainene din 5 decembrie. Potrivit Reuters, în timpul atacului, dronele au avariat instalația de prelucrare primară a petrolului CDU-6 — un echipament cheie care fusese deja atacat de drone în august, după care a fost reparat timp de două săptămâni.

Noile lucrări de reparații ar putea dura o lună, a declarat una dintre sursele agenției.

Despre atacul dronelor ucrainene asupra Sîzranului în noaptea de 5 decembrie a informat, fără detalii, primarul orașului, Serghei Volodchenkov, notează Meduza. Statul Major General al Armatei Ucraine a confirmat că dronele au atacat rafinăria din Sîzran.