UPDATE Al doilea salvator al IGSU a murit la spital în urma accidentului de la Telenești
Poliția anunță că pe 9 august, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.
UPDATE 17:30 Potrivit poliției, una din persoanele transportate de urgență la spital în urma accidentului a murit. Este vorba despre un alt angajat din cadrul IGSU.
„Cu regret, încǎ un coleg din Inspectoratul general pentru situații de urgență, preluat de medici în stare gravă dupǎ accident, a decedat cu puțin timp în urmă.
Întregul efectiv al Poliției Naționale transmite condoleanțe și multă putere familiilor celor doi colegi care și-au pierdut astǎzi viața în timp ce se deplasau să salveze alte vieți”, au transmis Polițiștii.
Știre inițială…
„Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai echipei și șoferul camionului au fost preluați de ambulanță”, anunță Poliția.
Toate echipele abilitate de intervenție sunt în acțiune.
„Poliția Națională transmite condoleanțe familiei și apropiaților colegului nostru”.