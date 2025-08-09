UPDATE Al doilea salvator al IGSU a murit la spital în urma accidentului de la Telenești

Poliția anunță că pe 9 august, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.

UPDATE 17:30 Potrivit poliției, una din persoanele transportate de urgență la spital în urma accidentului a murit. Este vorba despre un alt angajat din cadrul IGSU.

„Cu regret, încǎ un coleg din Inspectoratul general pentru situații de urgență, preluat de medici în stare gravă dupǎ accident, a decedat cu puțin timp în urmă. Întregul efectiv al Poliției Naționale transmite condoleanțe și multă putere familiilor celor doi colegi care și-au pierdut astǎzi viața în timp ce se deplasau să salveze alte vieți”, au transmis Polițiștii.

Știre inițială…

„Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai echipei și șoferul camionului au fost preluați de ambulanță”, anunță Poliția.

Toate echipele abilitate de intervenție sunt în acțiune.