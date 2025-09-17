Uniunea Europeană intenționează să investească miliarde de euro pentru un scut anti-drone folosind tehnologie ucraineană, ca răspuns la incursiunile aeriene ale Rusiei în spațiul NATO

Uniunea Europeană intenționează să investească miliarde de euro pentru un scut anti-drone folosind tehnologie ucraineană, mai ieftină, care ar putea include drone interceptoare și sisteme de bruiaj, testate pe câmpul de luptă. „Scutul” va fi amplasat pe flancul estic, ca răspuns la incursiunile aeriene recente ale Rusiei în spațiul NATO, scrie Financial Times.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut construirea unei capabilități comune, „un scut anti-drone dezvoltat împreună, desfășurat împreună și susținut împreună, care să acționeze în timp real”. Bruxelles-ul va sprijini inițiativa cu finanțări europene și va crea o „alianță a dronelor”, alături de Kiev, susținută cu șase miliarde de euro, pentru transformarea inovațiilor ucrainene în producție comună.

Inițiativa are loc după ce, săptămâna trecută, zeci de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, fiind interceptate doar parțial de avioanele NATO, ceea ce a evidențiat o mare vulnerabilitate a Alianței – sistemele costisitoare folosite pentru a doborî drone ieftine – pe care Rusia ar putea-o exploata. „Nu suntem pregătiți. Există o categorie întreagă de amenințări împotriva cărora Europa are dificultăți serioase în a se apăra”, a spus Max Enders, reprezentant al start-up-ului german Tytan, care produce unele interceptoare de drone folosite deja pe frontul ucrainean.

Polonia, statele baltice și Finlanda au elaborat deja planuri pentru întărirea frontierelor, însă oficialii UE atrag atenția că sistemul nu va funcționa decât dacă este unificat și bazat pe tehnologii integrate. „Nu putem permite ca fiecare stat să facă altceva la granița sa, pentru că Rusia își va adapta atacurile la punctele slabe”, a subliniat un oficial european.

Membrii NATO de pe flancul estic urmează să primească aproape 100 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi destinate apărării, dintr-un total de 150 de miliarde strânse pe baza bugetului comun al Uniunii, prin programul european Security Action for Europe (SAFE – menit să ofere împrumuturi statelor membre pentru capacități de apărare/ investiții urgente). Între timp, pe termen scurt, NATO a lansat misiunea Eastern Sentry, ce prevede desfășurarea de avioane de luptă, nave și sisteme de recunoaștere de la Finlanda și până în Bulgaria, pentru a acoperi temporar lipsa unor sisteme noi de apărare.

Oficiali din Lituania, Letonia și România au confirmat deja că implementează sau analizează introducerea unor sisteme similare și modalități de a integra experiența ucraineană în planurile lor de securitate, în timp ce Polonia discută cu Ucraina pentru a primi instruire în lupta cu dronele Shahed fabricate în Iran.

FT subliniază că Ucraina a demonstrat încă din 2022 metode ingenioase și rentabile pentru combaterea dronelor, precum rețeaua de senzori acustici capabilă să identifice dronele Shahed. Datele sunt transmise echipelor mobile ce dispun de tunuri antiaeriene și mitraliere grele, o soluție mult mai ieftină decât clasicele interceptoare cu rachete. „Este prea costisitor să folosim avioane de luptă și rachete. De aceea promovăm soluții mai ieftine și mai inteligente”, a spus un reprezentant al armatei lituaniene, despre intenția de achiziție a sistemelor ucrainene de apărare.