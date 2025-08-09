Un salvator al echipei IGSU a decedat în urma unui grav accident rutier produs la Telenești

Poliția anunță că pe 9 august, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.

„Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai echipei și șoferul camionului au fost preluați de ambulanță”, anunță Poliția.

Toate echipele abilitate de intervenție sunt în acțiune.