Principală — Ştiri — Social — Un salvator al echipei IGSU…
Un salvator al echipei IGSU a decedat în urma unui grav accident rutier produs la Telenești
Poliția anunță că pe 9 august, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ, aflată în misiune de serviciu.
„Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai echipei și șoferul camionului au fost preluați de ambulanță”, anunță Poliția.
Toate echipele abilitate de intervenție sunt în acțiune.
„Poliția Națională transmite condoleanțe familiei și apropiaților colegului nostru”.