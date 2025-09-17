ULTIMA ORĂ Șeful IGSU și-a dat demisia. Guvernul a aprobat o nouă conducere

Alexandru Oprea, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în ședința Guvernului din 17 septembrie.

„(…) Sub conducerea comandatului Oprea s-a asigurat un salt calitativ al capacităților naționale pe domeniul protecției civile, transformând IGSU într-un actor activ pe plan internațional, bine integrat în mecanismele europene, pregătit să răspundă eficient la situațiile de urgență atât la nivel național, cât și internațional”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Conducerea instituției va fi preluată de Aurel Baciu.

„Se propune numirea domnului Aurel Baciu în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din data de 18 septembrie 2025 pentru un termen de cinci ani. Domnul Baciu va accelera și fortifica capacitățile funcționale de interoperabilitate și management operațional (…). Domnul Baciu vine cu o experiență vastă în cadrul sistemul afacerilor interne, perioadă în care a înregistrat realizări notabile în evaluarea capacității de reacție, în aplicarea planurilor situaționale, fortificarea mecanismelor naționale de protecție și reacție (…)”, a subliniat ministra.

Alexandru Oprea s-a aflat la conducerea IGSU începând cu ianuarie 2022.