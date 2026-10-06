ULTIMĂ ORĂ Iurie Radulov alias „Babior”, condamnat la detenție pe viață, a fost reținut

Iurie Radulov alias „Babior” a fost reținut. Despre acest lucru Poliția Națională a fost informată pe 6 octombrie de autoritățile din Turcia. Radulov a fost condamnat la detenție pe viață pentru 10 crime la comandă și 11 tentative de omor.

„Poliția Națională a fost recent informată de autoritățile din Turcia că Iurie Radulov a fost reținut în urma măsurilor întreprinse de Biroul Central Național INTERPOL. În continuare, urmează să fie inițiată procedura de extrădare a acestuia în R. Moldova, în conformitate cu prevederile legale și prin canalele de cooperare judiciare internaționale”, a anunțat Poliția.

Iurie Radulov a devenit cunoscut în lumea interlopă în anii 1990. El a fost capul uneia dintre cele mai sângeroase grupări de killeri din R. Moldova. Gruparea condusă de Radulov avea la activ zeci de omoruri, printre victime fiind oameni de afaceri și lideri interlopi. În anii 2000, investigațiile au arătat că membrii grupului au comis în regiunea transnistreană patru asasinate și șase tentative de omor. Radulov, împreună cu alți membri ai grupării sale, au fugit din țară și au fost dați în căutare internațională. Ulterior, Radulov a fost reținut în Bulgaria și predat Chișinăului, notează Compania Teleradio-Moldova.

Pe 1 martie 2004, Radulov a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiție la detențiune pe viață. El a fost condamnat pentru 10 omoruri și 11 tentative de omor.

Pe 10 martie 2025, interlopul a fost liberat condiționat înainte de termen de către Judecătoria Orhei, sediul Rezina, cu stabilirea faţă de acesta a următoarelor obligaţiuni:

să participe la programe probaţionale;

să se prezinte la biroul de probaţiune din raza teritorială unde îşi are domiciliul în termen de 5 zile de la liberare, pentru a fi înregistrat la evidenţă la locul de domiciliu;

să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul biroului de probaţiune din raza teritorială unde îşi are domiciliul.

Pe 10 aprilie 2025, Curtea de Apel Nord a respins demersul directorului Penitenciarului nr. 17 Rezina, Veaceslav Dascăl, privind liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, în condițiile art. 91 Cod Penal al R. Moldova în privinţa lui Radulov ca nefondat. Totodată, instanța a dispus:

„(…) Căutarea, reținerea și plasarea lui Radulov Iurie în custodia Administrației Naționale a Penitenciarelor, spre executare în continuare a pedepsei sub formă de detențiune pe viață, se pune în sarcina Inspectoratului General de Poliție a MAI și Administrației Naționale a Penitenciarelor din R.Moldova. Decizia este irevocabilă”, se spune în sentință.

Ziarul de Gardă a constatat că există cel puțin 7 condamnați la închisoare pe viață care au fost deja eliberați din penitenciarul nr. 17 Rezina după ce au beneficiat de amendamentele la legea amnistiei, propuse de deputata PAS Olesea Stamate și votate de majoritatea parlamentară. Unul dintre ei a fost și Iurie Radulov. Acesta a fost eliberat din penitenciar pe 10 martie 2025 printr-o încheiere a judecătorului Igor Negreanu, a fost „stimulat” de conducerea Penitenciarului nr. 17 Rezina „pentru împodobirea bradului de Anul Nou”.

Ca și în alte cazuri, Comisia Penitenciarului nr. 17 Rezina a decis că Radulov este pasibil de a fi eliberat din pușcărie. În şedinţa de judecată, reprezentantul penitenciarului a susţinut demersul şi a solicitat admiterea lui.