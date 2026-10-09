UE anunţă că va ajuta Curtea Penală Internațională să-şi continue activitatea, după sancţiunile impuse de SUA

Uniunea Europeană a criticat vineri, 9 octombrie, sancțiunile „profund regretabile” impuse de Statele Unite împotriva Curții Penale Internaționale (CPI) și s-a angajat să ajute instituția să-și continue activitatea, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Este profund regretabil că Statele Unite și-au anunțat intenția de a impune sancțiuni, iar UE este pregătită să ia toate măsurile necesare pentru a permite Curții să-și continue activitatea”, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat.

Statele Unite au anunțat vineri că impun sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), cu sediul la Haga, la câteva ore după ce jurista sud-africană Navi Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace, în special pentru activitatea sa în cadrul instituției.

Washingtonul justifică aceste sancțiuni prin dorința sa „de a apăra suveranitatea americană și cetățenii săi împotriva amenințării reprezentate de Curtea Penală Internațională”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Prevăzute pentru o perioadă de 180 de zile, aceste sancțiuni interzic toate tranzacțiile financiare cu CPI, pentru „a-i bloca resursele și a-i reduce capacitatea de a opera”, a declarat șeful diplomației americane Marco Rubio.

Statele Unite și-au exprimat nemulțumirea după ce CPI a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al SUA, pentru presupuse crime comise în Fâșia Gaza.

Ca reacție la aceste sancțiuni, Comisia Europeană s-a angajat să lucreze „îndeaproape cu CPI pentru a se asigura că aceasta continuă să funcționeze eficient”.

UE nu a menționat dacă intenționează să utilizeze „mecanismul său de blocare”, conceput pentru a proteja operatorii europeni, atât persoane fizice, cât și companii, de efectele sancțiunilor extrateritoriale impuse de țări terțe.

Mecanismul ar interzice companiilor europene, în special băncilor, să respecte sancțiunile SUA, fie „în mod activ, fie prin omisiune deliberată”, oferind astfel UE un mijloc de a atenua unele dintre efectele acestora.

„Mecanismul de blocare” al UE este considerat „opțiunea nucleară”, a subliniat ministrul olandez de externe, Tom Berendsen, adăugând că Olanda a solicitat totuși Bruxellesului să îl pregătească.

La rândul lor, miniștrii de externe ai mai multor țări europene, precum și ai Canadei și Japoniei, și-au reafirmat sprijinul neclintit pentru CPI într-o declarație comună vineri, după ce SUA și-au anunțat intenția de a extinde sancțiunile, informează Reuters.