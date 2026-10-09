Ministerul Culturii invită copiii să deseneze pe asfalt, în această sâmbătă

Sâmbătă, 10 octombrie, Ministerul Culturii așteaptă copiii și părinții să deseneze pe asfalt în fața instituției, cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Activitatea va avea loc începând cu ora 11:00, în fața sediului Ministerului Culturii, situat pe strada Nicolae Iorga 21.

„Împreună cu artiști profesioniști, copiii vor avea ocazia să deseneze pe asfalt, folosind schițe pregătite special pentru eveniment. Cei mici vor putea da culoare acestor desene și vor descoperi, într-un mod creativ, elemente ale patrimoniului nostru.

Evenimentul își propune să îi apropie pe copii de patrimoniul cultural prin desen și imaginație. Este o ocazie de a vorbi despre lucrurile pe care le moștenim și despre importanța păstrării lor”, a scris ministerul.