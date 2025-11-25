Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace împreună cu Trump

Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent.

Declarația vine în urma relatărilor din presa americană conform cărora Zelenski ar putea vizita SUA încă din această săptămână pentru a discuta despre eforturile de pace cu Trump.

Andriy Yermak, șeful cabinetului prezidențial, a declarat pentru Axios că Zelenski dorește să se întâlnească cu Trump „cât mai curând posibil”, eventual chiar de Ziua Recunoștinței, pe 27 noiembrie.

„Așteptăm cu nerăbdare să organizăm o vizită a președintelui Ucrainei în SUA cât mai curând posibil în noiembrie, pentru a finaliza pașii finali și a ajunge la o înțelegere cu președintele Trump”, a scris Umerov pe rețelele de socializare.

Propunerea inițială de 28 de puncte a fost redusă la 19 puncte după consultările dintre oficialii ucraineni și americani de la Geneva, pe 23 noiembrie.

În urma discuțiilor din Elveția, Zelenski a confirmat că planul a fost redus la scară redusă și că versiunea revizuită este mai aliniată nevoilor Ucrainei. El a adăugat că vor fi discutate cu Trump aspecte sensibile.

Delegațiile SUA și Ucrainei, conduse de secretarul de stat Marco Rubio și, respectiv, de consilierul prezidențial ucrainean Andriy Yermak, au salutat consultările inițiale drept „productive” și au declarat că vor continua să lucreze la un „cadru de pace actualizat și rafinat”, fără a oferi detalii.

Planul inițial de pace a fost întâmpinat cu reacții negative din partea partenerilor europeni și a legislatorilor americani din cauza concesiilor ample pe care le-a cerut Ucrainei, inclusiv predarea întregii regiuni Donbas Rusiei, reducerea armatei la 600.000 de soldați și renunțarea la aspirațiile de aderare la NATO.

Deși inițial Trump a declarat că se așteaptă ca Ucraina să aprobe planul până la Ziua Recunoștinței, sau pe 27 noiembrie, Rubio a semnalat ulterior că termenul limită ar putea fi prelungit și că documentul poate fi încă modificat pe măsură ce negocierile de pace continuă.

Trump, care pe 23 noiembrie a criticat dur Ucraina pentru presupusa lipsă de recunoștință față de eforturile de pace ale SUA, și-a îndulcit retorica a doua zi și a sugerat progrese în negocieri.

„Este chiar posibil să se facă progrese mari în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina?”, a postat Trump pe platforma sa Truth Social. „Nu credeți până nu vedeți, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun.”

Un oficial american, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a declarat pentru Washington Post că Trump nu a fost implicat prea mult în detaliile planului inițial și că „nici măcar diferite părți ale Casei Albe nu știu ce se întâmplă”.

Zelenski a declarat pe 24 noiembrie că Ucraina coordonează pașii cu SUA și alți parteneri și încearcă să asigure includerea unora dintre cele mai sensibile chestiuni în planul final, cum ar fi un schimb de captivi „toți pentru toți” și eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia.

Într-un discurs video adresat celui de-al Patrulea Summit Parlamentar al Platformei Crimeii de la Stockholm, Zelenski le-a mulțumit partenerilor europeni pentru asistența acordată și le-a cerut sprijin continuu în timpul negocierilor.

Regatul Unit, Germania și Franța, principalii parteneri europeni ai Ucrainei, ar fi prezentat propria contrapropunere, respingând unele dintre cele mai exigente condiții impuse Kievului în planul inițial.

„Granițele nu pot fi schimbate prin forță. Criminalii nu trebuie să rămână nepedepsiți. Ei trebuie să răspundă pentru războiul pe care l-au început”, a declarat președintele.

Zelenski a menționat, de asemenea, că a existat „mult zgomot în mass-media” și „presiune politică” în legătură cu planul de pace.