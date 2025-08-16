Trump a declarat că Putin continuă să atace Ucraina pentru a „pregăti terenul” pentru o înțelegere

Trump a declarat reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în drum spre Anchorage, că el crede că ultimele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei sunt modalitatea lui Putin de a pune bazele unui acord, scrie Meduza.

„Cred că încearcă să negocieze. Încearcă să pregătească terenul. În viziunea lui, acest lucru îl ajută să încheie o înțelegere mai avantajoasă – dacă pot continua să ucidă. Poate că este pur și simplu natura lui, genele lui. Dar el consideră că asta îl face mai puternic în negocieri. Cred că asta îi face rău, dar voi discuta cu el despre asta mai târziu”, a declarat Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, în drum spre Alaska.

Vineri, 15 august, în Alaska are loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, vor încerca să ajungă la un acord de pace în Ucraina. Aceasta este prima întâlnire a celor doi șefi de stat din ultimii șase ani, dar și prima vizită a liderului de la Kremlin în Statele Unite din ultimii zece ani.

În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin pozau pentru camere după ce s-au întâlnit față în față în Alaska, reporterii strigau întrebări către cei doi lideri. Unul dintre jurnaliști l-a întrebat pe Putin dacă „va înceta să mai ucidă civili”. Președintele rus a arătat spre urechea sa și a ridicat din umeri în semn de răspuns.