The Guardian: Trump a renunțat la ideea organizării unei întâlniri Putin-Zelenski și a pasat responsabilitatea Moscovei și Kievului

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să renunțe la încercările de a organiza o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, scrie The Guardian, citând surse din administrația americană.

Potrivit surselor publicației, Trump a decis că Moscova și Kievul trebuie să organizeze discuții față în față între președinți, ceea ce, potrivit lui Trump, ar trebui să fie următorul pas în încheierea războiului.

Trump nu va juca un rol direct în organizarea întâlnirii, spun sursele The Guardian. Potrivit acestora, în ultimele zile, președintele SUA le-a spus consilierilor săi că intenționează să organizeze un summit trilateral cu participarea sa după întâlnirea lui Putin și Zelenski.

Rămâne neclar dacă întâlnirea în sine va avea loc, subliniază The Guardian.

Teren ucrainean în schimbul păcii. „Oferta” de pace propusă de Putin la întâlnirea din Alaska

Rusia ar renunța la mici zone ocupate din Ucraina, iar Kievul ar ceda porțiuni din teritoriul său estic pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, conform propunerilor de pace discutate de Vladimir Putin și Donald Trump la summitul lor din Alaska, au declarat surse diplomatice pentru Reuters.

Informația a apărut la o zi după ce Trump și Putin s-au întâlnit la o bază a forțelor aeriene din Alaska, prima întâlnire dintre un președinte american și șeful Kremlinului de la începutul războiului din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să călătorească luni la Washington pentru a discuta cu Trump o posibilă soluționare a războiului la scară largă, lansat de Putin în februarie 2022.

Deși summitul nu a reușit să asigure armistițiul pe care a spus că și l-a dorit, Trump a declarat într-un interviu acordat lui Sean Hannity de la Fox News că el și Putin au discutat despre transferuri de terenuri și garanții de securitate pentru Ucraina și că au fost „în mare parte de acord”.