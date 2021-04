VIDEO/ Sinteza ZdG: Retrospectiva celor mai importante evenimente ale săptămânii

Mandatul legislaturii a 10-a, care s-a remarcat prin cel mai pronunțat traseism, alianțe ciudate și deputați anchetați penal, este pe sfârșite, după aproape 4 luni în care socialiștii, deputații lui Șor și foști democrați au încercat din toate puterile să prelungească existența acestui Parlament. Nici măcar adresarea Zinaidei Greceanîi la Consiliului Europei nu a ajutat. Deocamdată Parlamentul nu poate fi dizolvat și organizate alegeri anticipate, pentru că socialiștii, deputații lui Șor și cei din grupul lui Candu ne-au impus o stare de urgență, fără măsuri specifice unei astfel de stări.

Legislativul urmează totuși să fie dizolvat curând după ce magistrații Curții Constituționale au constatat joi existența circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului de la Chișinău.

Maia Sandu: „Decizia CC a deschis calea către alegerile parlamentare anticipate. Alegerile anticipate sunt iminente, numai pot fi evitate. A venit momentul să punem capăt unuia dintre cele mai corupte Parlamente din istoria R. Moldova. (…) Voi semna curând decretul pentru dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate, pentru a îndeplini un lucru mult dorit de oamenii din această țară ți pentru care am primit un mandat puternic în alegerile prezidențiale”.

Unii au salutat, iar alții au condamnat decizia magistraților constituționali. Spre exemplu, socialiștii au calificat decizia Înaltei Curți drept „o tentativă de uzurpare a puterii de către Maia Sandu, prin folosirea a trei judecători ai Curții, în stilul din iunie 2019 a oligarhului fugar”, adică a lui Vladimir Plahotniuc.

Aceștia însă uită probabil evenimentele din iunie 2019, când votau Guvernul Sandu pe întuneric, Igor Dodon trecea pe jos drumul de la Președinție la Parlament, iar ulterior recunoștea că familia sa a primit amenințări pentru a nu face alianță cu cei din Blocul ACUM.

Nici ministrul interimar al Justiției, care a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să urgenteze numirea unui judecător la Curtea Constituțională până joi, nu a avut o săptămână prea bună.

„Trebuie să vedem dacă Nagacevschi poate participa la această ședință, întrucât este ministru în demisie și nu are capacități depline. În caz de neclaritate putem sesiza Curtea Constituțională”, a menționat Dorel Musteață.

„Eu m-am conectat pentru a anunța că am făcut un demers către CC. Indiferent dacă particip eu sau nu particip la vot, dar Curtea Constituțională trebuie să aibă capacități depline. Am făcut apel către CSM la responsabilitate. Nu am nicio problemă ca să nu particip la ședința de astăzi”, a replicat Nagacevschi.

„Pur și simplu v-ați conectat la ședință pentru ca să vă susțineți demersul pe care l-ați publicat pe Facebook? ”, a declarat președinta interimară a CSM, Luiza Gafton.

„Este regretabil că pe dvs. nu vă deranjează alte chestiuni din sistemul judecătoresc, dar vă interesează doar acest subiect. Eu consider că aceasta este e imixtiune în activitatea CSM”, a menționat Nina Cernat.

„Eu insist să supunem la vot. Ori îl deconectați pe domnul Nagacevschi ori puneți la vot”, a mai declarat Musteață.

Nagacevschi a mai stat câteva clipe la ședință, apoi a părăsit-o.

În 2020 autoritățile ne-au tot spus să stăm acasă din cauza COVID-19, însă carantina a fost diferită pentru unii conducători din mai multe ministere, servicii și agenții de stat, care s-au „izolat” în vilele de pe malul Nistrului ale complexului de la Holercani.Totul pe mult peste 2 milioane de lei din bani publici. Cum a fost carantina de lux a unor demnitari aflați dintr-o anchetă publicată în această săptămână de Ziarul de Gardă.

Tot în anul pandemic 2020, în care statul s-a pomenit într-o criză a sistemului de sănătate, iar Guvernul a inițiat chiar și o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea COVID-19, au fost cheltuite circa 3,5 milioane de lei pentru procurarea a cinci automobile noi pentru misiunile diplomatice ale R. Moldova.

Autoritățile insistă că pentru aceste cumpărături nu au fost cheltuite resurse financiare suplimentare și că achizițiile erau necesare pentru „reînnoirea parcului auto”. Întreaga epopee a mașinilor cupărate o aflați într-o investigație a Ziarului de Gardă.

Anul pandemic 2020 a fost unul foarte bun și pentru deputații transfugi. După ce au schimbat partidele pe listele cărora au ajuns în Parlament, pe fundalul unor acuzații de corupție, transfugii au făcut mai multe achiziții. Ziarul de Gardă a constat că zece din cei 18 au făcut cumpărături de sute de mii de lei, iar alți doi au fost mai modești în declarații.

Iar după ce jurnaliștii Ziarului de Gardă l-au surprins, în vara anului 2020, că locuiește într-o casă impunătoare pe care nu o declarase, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a decis să înscrie imobilul în declarația de avere și interese personale, depusă la 31 martie, curent. Bunul a fost înregistrat la Cadastru la doar două luni după ce ZdG i-a surprins pe deputat și pe soția sa la casa amplasată într-o suburbie a Capitalei. Mai multe detalii despre casa lui Furculiță și cum fiica mai mare a acestuia i-a donat terenul pe care a fost construită casa de milioane citiți pe zdg.md.

În timp ce unii își înregistrează casa la Cadastru, alții o scot la vânzare. Ziarul de Gardă a aflat, în această săptămână, că generalul Ion Țurcan, fost viceministru al afacerilor interne, care timp de 10 luni a deținut funcția de președinte al raionului Criuleni din partea PDM, și-a scos în vânzare casa de lux, situată pe malul Nistrului. Acesta este gata să dea locuința la schimb cu un apartament, materiale de construcție și chiar cu o mașină. Se pare că generalul va trebui să își vândă casa prin alte metode, decât prin site-uri de anunțuri, pentru că după mediatizarea subiectului de către noi, acesta a șters anunțul.

Deputații Alexandru Slusari și Lilian Carp s-au pus în această săptămână în fața camioanelor, blocând astfel drumul de acces către cariera Micăuți unde lucrările de extragere a pietrei continuă în pofida actului de constatare din februarie privind stoparea lucrărilor. Deoarece cazul a devenit unul de rezonanță, dar și pentru că Procuratura Generală a inițiat, la 10 martie, un dosar penal, în ultima vreme pietrișul era extras noaptea.

Iar parlamentara Inga Grigoriu vrea suspendarea lui Alexandr Stoianoglo din funcția de procuror general și desemnarea unui anchetator care să-l cerceteze penal pe șeful Procuraturii Generale. În replică Procuratura i-a spus deputatei că fie are „grave carențe în materie de cunoaștere a dreptului și a normelor procesual-penale” și acționează în necunoaștere, fie este consiliată și ghidată de persoane care reprezintă anumite grupuri de interese. După recepționarea acestui răspuns deputata a transmis un demers și către Consiliul Superior al Procurorilor.

Procurorul general a atras critici în această săptămână și din partea vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Ghenadie Pavliuc. Acesta îl acuză pe Stoianoglo de presiuni și susține că în privința lui sunt întreprinse măsurilor de persecuție în legătură cu refuzul de a colabora și executa indicațiile conducerii Procuraturii Generale și a unor adjuncți. Solicitată de ZdG pentru a ne oferi o reacție, reprezentanta Procuraturii Generale, Maria Vieru, ne-a comunicat că acuzațiile sunt „fără corespondent în realitate”.

Igor Dodon, care nu are nicio funcție publică, încearcă să se infiltreze cumva în agendă publică. În această săptămână acesta a propus primarului general de Chișinău, Ion Ceban, și colegilor din fracțiunea municipală a PSRM să asigure vaccinarea de urgență a angajaților din sectorul educațional, iar în lipsa cifrelor care să arate dacă bugetul este pregătit să suporte anumite cheltuieli, socialiștii și deputații lui Șor au votat un proiect de lege prin care statul urmează că plătească facturile la energia electrică pentru consumatorii casnici pe perioada stării de urgență.

Om fi noi în stare de urgență în legătură cu prevenirea riscului de răspândire a pandemiei de COVID-19, dar focul haric de la Ierusalim va ajunge și în acest an în Republica Moldova, după cum anunță Mitropolia Moldovei.

Dacă tot vorbim de pandemie, aflați că România ne va dona încă 132 000 de doze de vaccin împotriva COVID 19, cu titlu gratuit, iar alte 48 de mii de doze de vaccin vor ajunge în țară prin intermediul platformei COVAX. Până acum, Republica Moldova a imunizat împotriva virusului doar din donații de vaccin, autoritățile nereușind să cumpere vreun ser, 2 licitații în acest sens fiind eșuate.

Iar de luni, elevii din clasele primare și absolvente reveni la ore cu prezența fizică. De asemenea în școlile cu profil sportiv, urmează să fie permise antrenamentele nu doar a loturilor naționale, dar a tuturor loturilor care se pregătesc de competiții.

Pe zdg.md aflați ce salariu ridică Maia Sandu pentru funcția de președintă de țară și cum la aproape trei ani după ce Ziarul de Gardă a scris despre complexul locativ „Palmieri și Stele” în care peste 500 de familii au investit aproximativ 10 milioane de euro, nici în anul 2021, investitorii nu și-au primit apartamentele. Mai mult, unii dintre aceștia au decedat, alții continuă să muncească în străinătate pentru a-și procura o altă locuință, iar fondatorii afacerii „se plimbă cu mașini luxoase”.

