Ministrul demisionar al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a solicitat CSM-ului să urgenteze numirea unui judecător la CC până joi, EXCLUS de la ședința CSM. Declarațiile membrilor CSM

Fadei Nagacevschi a fost exclus din ședința CSM. Majoritatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat marți, 13 aprilie, pentru ca ministrul demisionar al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a depus un demers prin care a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să urgenteze numirea unui judecător la Curtea Constituțională (CC) până joi, 15 aprilie, atunci când CC urmează să se pronunțe cu privire la dizolvarea Parlamentului, să nu participe la ședința CSM-ului.

Cu o propunere în acest sens a venit membrul CSM Dorel Musteață, care a declarat că ministrul demisionar al Justiției, Fadei Nagacevschi, nu trebuie să participe la ședința CSM întrucât se află în demisie și nu are drepturi depline.

Subiectul a stârnit o serie de replici între membrii CSM prezenți la ședință.

„Trebuie să vedem dacă Nagacevschi poate participa la această ședință, întrucât este ministru în demisie și nu are capacități depline. În caz de neclaritate putem sesiza Curtea Constituțională”, a menționat Dorel Musteață.

„Eu m-am conectat pentru a anunța că am făcut un demers către CC. Indiferent dacă particip eu sau nu particip la vot, dar Curtea Constituțională trebuie să aibă capacități depline. Am făcut apel către CSM la responsabilitate. Nu am nicio problemă ca să nu particip la ședința de astăzi”, a replicat Nagacevschi.

„Pur și simplu v-ați conectat la ședință pentru ca să vă susțineți demersul pe care l-ați publicat pe Facebook? ”, a declarat președinta interimară a CSM, Luiza Gafton.

„Este regretabil că pe dvs. nu vă deranjează alte chestiuni din sistemul judecătoresc, dar vă interesează doar acest subiect. Eu consider că aceasta este e imixtiune în activitatea CSM”, a menționat Nina Cernat.

„Eu insist să supunem la vot. Ori îl deconectați pe domnul Nagacevschi ori puneți la vot”, a mai declarat Musteață.

„Până acum membrii CSM de drept au participat la vot? Până acum aveți o practică?”, a replicat procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

„Niciodată interimarii nu au participat la ședință”, a menționat Musteață.

„Eu nu insist, eu am întrebat”, a declarat Stoianoglo.

A urmat o serie de replici între membrul CSM Dorel Musteață și ministrul demisionar al Justiției, Fadei Nagacevschi.

„Domnule Musteață, citiți legislația. Nu-i băgați pe toți la un loc”, a spus Nagacevschi.

„Eu destul de clar m-am expus. Dvs sunteți ministru demisionar, Dvs nu cădeți sub incidență. Acolo se vorbește de procurori interimari”, i-a răspuns Musteață lui Nagacevschi.

De cealaltă parte, membrul CSM Ion Crețu a menționat că nu crede, potrivit lui, că astfel de chestiuni pot fi puse la vot.

„Nu cred că putem pune la vot astfel de chestiuni. Domnul ministru a declarat că nu s-a conectat la ședință, s-a conectat pentru a-și susține demersul”, a declarat Ion Crețu.

Membra CSM Elena Belei a ținut să menționeze că „nu-și mai amintește” când ministrul demisionar a mai venit la ședințele CSM.

„Eu nu-mi amintesc când ministrul a mai venit la ședințele CSM, doar acum. Nu văd acest demers al dumnealui pe agendă. Poate să purcedem, să votăm agenda și să lucrăm?”, a declarat Elena Belei.

Dorel Musteață a insistat ca subiectul cu privire la participarea lui Nagacevschi la ședința CSM să fie supus votului. Tot el venit cu propunerea ca ședința CSM să fie amânată până vineri, 16 aprilie, replicând că până atunci „toate probleme în legătură cu acest concurs de selecție a judectorului la CC o să dispară de la sine”.

„Chestiunea e de principiu și este foarte importantă. Dacă colegii mei acceptă participarea lui Nagacevschi, atunci eu nu particip. Eu consider că aceasta este o imixtiune în activitatea CSM. Haideți să amânăm ședința de astăzi pentru ziua de vineri și o să vedeți cum toate problemele o să dispară de la sine. E o chestiune de principiu”, a mai adăugat Musteață.

În urma solicitării, președinta interimară a CSM Luiza Gafton a pus la vot propunerea.

„Pun la vot dacă ministrul demisionar, Fadei Nagacevschi, poate participa la ședința de astăzi”, a declarat Gafton.

Membrele CSM Carolina Ciugureanu-Mihailuță și Valentina Coptileț au votat împotriva, iar Ion Crețu s-a abținut. Astfel, cu majoritatea voturilor pro, Fadei Nagacevschi a fost exclus din ședința CSM.

Ministrul în exercițiu al Justiției, Fadei Nagacevschi, care anterior a fost avocatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, a formulat vineri, 9 aprilie, un demers către președinta interimară a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Luiza Gafton, prin care a solicitat urgentarea procedurii de numire a judecătorului în cadrul Curții Constituționale (CC). Nagacevschi a insistat ca CSM să se întrunească în ședință specială, până cel târziu la 14 aprilie, pentru a numi urgent un judecător la CC, mai exact cu o zi înainte ca Înalta Curte să se pronunțe cu privire la constatarea circumstanțelor privind dizolvarea Parlamentului.

Solicitarea lui Nagacevschi, care anterior, pe lângă calitatea de avocat al PSRM, a activat în calitate de consilier în cabinetul președintei socialiste a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vine în contextul în care unul dintre candidații înregistrați în concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea Constituțională este deputatul socialist Vasile Bolea.

