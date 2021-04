VIDEO/ Doi deputați din Parlamentul R. Moldova au blocat drumul de acces către cariera Micăuți: „Doi indivizi cu dosare penale pornite – deputații Nichiforciuc și Andronache – sfidează legea, nu se tem de nimic pentru că sunt protejați de cercul lui Dodon”

Președintele fracțiunii parlamentare a Platformei DA, Alexandr Slusari, a declarat într-un live pe Facebook de la cariera Micăuți, că în pofida tuturor demersurilor de demascare a ilegalităților făcute de Comisia de anchetă pe acest caz, lucrările de extragere a pietrei continuă. Tototată, vicepreședintele Platformei DA alături de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, au blocat drumul de acces către cariera Micăuți.

„Se vede clar că lucrările de extragere de la cariera Micăuți au reînceput imediat ce reprezentanții inspectoratului ecologie și deputații s-au îndepărtat. Alexandr Slusari a sesizat repetat inspectoratul de resort care trebuie să sigileze cariera, dar nu a fcăut-o până acum din motive greu de înțeles. Polițistul care a venit la fața locului nu știe ce să întreprindă pe motiv că nu are atribuție la asemenea caz.



Alexandr Slusari a menționat că există responsabilitatea penală pentru activitatea nelegală a carierei, iar Andronachi și Nikiforciuk, îi expun pe muncitorii de la crieră riscului de a fi pedepsiți conform legii. Oricum, se pare că totuși, în câteva ore sigiliul va fi aplicat. Cele câteva camioane care între timp au reușit, totuși, să iasă încărcate și lucrările care, deși cu mici pauze, continuă, spune Alexandr Slusari, constinuie o încercare de a mai fura ceva din proprietatea poporului până la aplicarea sigiliului



Doi indivizi cu dosare penale pornite – deputații Nikiforciuk și Andronache – sfidează legea, nu se tem de nimic pentru că sunt protejați de cercul lui Dodon și profită de haosul din țară. Noi am venit să oprim dezmățul, am chemat organele abilitate, dar dacă nici acestea nu vor contribui la sistarea activității carierei, noi, membrii Comisiei, vom fi nevoiți să blocăm lucrările carierei!”, se arată într-un comunicat al Platfomei DA.

Anterior, Platforma DA l-a cerut la raport pe ministrul Agriculturii, Ion Perju, privind activitatea ilicită a carierei.