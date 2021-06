VIDEO/ Dezvăluirile unui pădurar:„Toată ograda la președintele Judecătoriei Hâncești acasă este confecționată din buștenii colectați de mine”

Un pădurar demis recent pentru că a permis tăierea ilegală a pădurii a acceptat să povestească, deschis, cu probe, despre cum șefii săi i-au cerut în ultimii ani să taie copaci și să scoată din pădure surplusul de lemn, acumulat în urma tăierilor planificate, dar și despre cum politicul se implică în activitatea silvicultorilor.

Unul dintre episoadele la care se referă pădurarul îi are în prim-plan pe președintele Judecătoriei Hâncești, Mihail Macar și pe fiul acestuia, avocatul Alexandru Macar.

În 2016, Anatolie Untu, actualul șef al Ocolului Silvic Bobeica, acolo unde a activat până în luna martie curent și Vasile Frunză a fost concediat pentru că în urma unui control inopinat, la care a participat și Valeriu Munteanu, ministrul Mediului de atunci, în ocolul silvic pe care-l gestiona au fost depistate mai multe nereguli.

Asistat de avocatul Alexandru Macar, fiul lui Mihail Macar, președintele Judecătoriei Hâncești, Untu a fost însă repus în funcție prin hotărârea Judecătoriei Hâncești din același an, menținută de CA Chișinău în 2017. Apoi a fost transferat la Ocolul Silvic Bobeica, unde activează și astăzi.

Anul 2016. Untu (stânga) asistă la controlul inopinat organizat de ministrul Mediului din acea perioadă, Valeriu Munteanu

Vasile Frunză, pădurar în cantonul silvic Bobeica, demis din funcție în luna martie curent, susține că, la scurt timp după ce Untu i-a devenit șef, una dintre primele indicații ilegale a fost de a duce lemn la casa familiei președintelui Judecătoriei Hâncești, Mihail Macar.

„Dl Macar (Alexandru, n.r.) este fiul președintelui Judecătoriei Hâncești. Dlui l-a ajutat pe dl Untu să se restabilească la serviciu când a fost demis din funcție și, ulterior, dl Untu mi-o indicat, mi-o solicitat ca să gătesc niște bușteni de 10 centimetri din gater de stejar, ca să fac în ogradă un trotuar natural din bușteni de stejar. Toată ograda la dl Macar acasă, este confecționată din buștenii colectați de mine la indicațiile dlui Untu Anatolie. Asta a fost după ce a fost restabilit în funcție, undeva a durat vreo jumătate de an. Untu a fost restabilit la Mereșeni în funcție, dar pe urmă a fost transferat la Ocolul Silvic Bobeica. Și când s-a transferat la Bobeica, mi-o solicitat să iau trei cuburi de gater, de 1,5, pe care tot eu l-am achitat și să-l tai „hrinci” de 10 centimetri, ca să fac un trotuar la dl Macar acasă. Da, asta am și făcut. Am luat „busul”. Eu vă arăt unde am tăiat. Și încă una, putem să depistăm cum s-o aranjat buștenii. Pe unul din ele trebuie să fie marca maistrului silvic, și o să găsim 0,33 marca. Este cu vopsea, cum a fost aplicată. Și eu pot să vă demonstrez prin marca aplicată că anume lemnul l-am dus eu la el”, zice Vasile Frunză.

Casa înconjurată de lemne a președintelui Judecătoriei Hâncești

Pentru a verifica declarațiile lui Vasile Frunză despre lemnul dus la casa familiei Macar, i-am cerut acestuia să ne arate, pe hartă, adresa exactă a imobilului. Amplasat în orașul Hâncești, acesta a fost, până în 2017, înregistrat pe numele soacrei președintelui Judecătoriei Hâncești. Ulterior, a fost donat judecătorului și soției sale, iar în aprilie 2021 a ajuns, tot în urma unui contract de donație, la fiul judecătorului, avocatul Alexandru Macar. Imediat a fost semnat un contract prin care judecătorul și soția sa, notara Veronica Macar, au primit drept de abitație în acest imobil.

Casa familiei președintelui Judecătoriei Hâncești Mihail Macar

Gospodăria e înconjurată de un gard din lemn. Poarta, la fel, este din lemn. Întreaga curte a casei este acoperită cu o carcasă din lemn, iar în interiorul ogrăzii poate fi văzut un foișor, la fel din lemn. „Au lucrat mai mulți pădurari, nu doar eu”, susține Vasile Frunză.

Judecătoria Hâncești este instanța care examinează, în fond, toate litigiile care vizează angajații Întreprinderii Silvice „Hâncești-Silva”, inclusiv repunerea în funcție a celor demiși.

Mihail Macar

Vineri, 21 mai, în jurul orei 12.30, judecătorul Mihail Macar a intrat în imobil, coborând dintr-un automobil Toyota Land Cruiser, cumpărat de el în 2018. A refuzat să discute cu ZdG. Ne-a spus că imobilul „e făcut de soacra mea, eu nu cunosc” și a negat că mai mulți pădurari ar fi lucrat la construcția sau amenajarea lui. A spus chiar că nici nu l-ar cunoaște pe Anatolie Untu.

„La mine pădurar nu a fost, eu vă lămuresc încă o dată. Voi mă întrebați pe mine, corect?”

La scurt timp, în același imobil, a intrat și avocatul Alexandru Macar, actualul proprietar din acte al acestuia.

Alexandru Macar: Nu-l cunosc (pe Anatolie Untu, n.r.). Așa ceva n-a existat.

ZdG: Dar lemnul ăsta de unde a fost procurat?

Alexandru Macar: Am facturi procurate. Ok?

ZdG: Puteți să ni le arătați?

Alexandru Macar: Evident că nu, tu m-ai luat prin surprindere.

ZdG: Pot să vă aștept, nu-i nicio problemă.

Alexandru Macar: Asta o să dureze, ani de zile…

ZdG: Ani de zile o să dureze?

Alexandru Macar: Nu ani de zile o să dureze. O să dureze timpul să le caut.

ZdG: Eu vă aștept până diseară, dacă vreți.

Alexandru Macar: La ora 1 am dosar, eu nu pot să stau… Dă-mi un email și îți trimit.

Deși i-am lăsat o adresă de e-mail, Alexandru Macar așa și nu ne-a trimis facturile care ar confirma procurarea lemnului utilizat la amenajarea teritoriului casei sale. A insistat însă că „la mine niciun pădurar nu a fost”.

Avocatul Alexandru Macar, fiul președintelui Judecătoriei Hâncești

Alexandru Macar: La mine niciun pădurar nu a fost.

ZdG: Aici, în casa asta.

Alexandru Macar: La mine pădurar nu a fost, eu vă lămuresc încă o dată. Voi mă întrebați pe mine, corect? Înseamnă că eu vă răspund. La mine pădurar nu a fost.

Șeful Ocolului Silvic Bobeica a negat și faptul că i-ar fi dat indicații lui Vasile Frunză să ducă lemn la casa familiei președintelui Judecătoriei Hâncești, Mihail Macar, fiul căruia i-a fost anterior avocat în procesul în care a fost restabilit în funcție, în 2016.

Anatolie Untu

Anatolie Untu: Nu-i așa ceva. Nu-i așa ceva.

ZdG: Noi am fost și am văzut că, într-adevăr, la casa dlui sunt niște lemne.

Anatolie Untu: Dar lemne, înțelegeți, sunt în toată Moldova.

ZdG: Deci, nu au fost așa indicații din partea dvs. să ducă el lemnul la casa dlui Macar, după ce dvs. ați fost repus în funcție.

Anatolie Untu: N-am nicio legătură, nici cu domnul, nici cu domnul. Chiar nicio legătură.

Declarațiile lui Vasile Frunză la acest subiect și reacțiile persoanelor vizate le puteți vedea începând cu minutul 33 din materialul video de mai jos

Timp de mai mulți ani, pădurarul care a cochetat și cu politica, acuzat la rându-i de implicare în scheme, a documentat multe dintre indicațiile primite de la superiori, înregistrând mii de convorbiri telefonice cu aceștia, dar și cu alți colegi, despre dedesubturile unui sistem bântuit de corupție.

ZdG a analizat o parte dintre aceste discuții și vă prezintă, în premieră, detalii din lumea furtului de pădure, văzute și simțite din interiorul sistemului, o lume în care pădurarii sunt cei care execută indicațiile superiorilor, iar ulterior, tot ei sunt sacrificați, dacă furturile ajung să fie descoperite. Fotoliile șefilor sunt însă, aproape de fiecare dată, de neclintit. E o lume în care interesele și relațiile din politică și justiție fac legea.

