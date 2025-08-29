Spitalul Clinic Bălți rămâne fără conducere. Ministra Sănătății a anunțat că directorul și unul dintre vicedirectori au fost demiși pentru că sunt acuzați de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă

Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la spital, a anunțat ministra Sănătății Ala Nemerenco.

Gheorghe Brînza și Constantin Deliu, unul dintre adjuncții săi, sunt vizați într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului.

„Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție în instituțiile medicale, mai ales din partea celor care prin atribuțiile lor sunt responsabili de ghidarea colectivelor și de accesul cetățenilor la servicii de sănătate.

Ministerul Sănătății a investit în acest spital peste 250 milioane de lei, realizând multiple îmbunătățiri de infrastructură și instalând cele mai performante echipamente, astăzi spitalul devenind de nerecunoscut. Toate acestea au fost realizate pentru cetățeni, nu pentru îmbogățirea și confortul unora.

Vreau să fie un semnal pentru toate instituțiile medicale din țară cazul de la Bălți și solicit tuturor să fie mai curajoși și să declare orice caz de condiționare, mită și corupție. Curățirea de corupție este un proces greu, dureros, dar inevitabil va duce la însănătoșirea sistemului”, a transmis Ala Nemerenco.

Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii investighează fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în contextul desfășurării procedurilor de achiziții publice și activității administrative interne a spitalului.

Potrivit materialelor cauzei, factorii de decizie ai IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, acționând în interes personal și al unor agenți economici, ar fi facilitat eludarea procedurilor legale de achiziții publice, favorizând un agent economic cu care au fost încheiate 12 contracte de valoare mică, în sumă totală de circa 4 milioane de lei. Prin aceste acțiuni, au fost cauzate prejudicii semnificative instituției. De asemenea, în cadrul investigațiilor a fost documentată tentativa de influențare a procesului de achiziție a unui echipament medical, în care un agent economic i-ar fi promis directorului un comision de 50 000 de lei, în schimbul favorizării ofertei sale în cadrul licitației.

Totodată, directorul spitalului este bănuit că ar fi primit periodic bani de la unii subalterni săi pentru diferite favoruri precum: neincluderea absențelor nemotivate în tabelele de pontaj; acordarea unor premii și concedii, facilitarea internărilor și intervențiilor medicale pentru rudele unor angajați. În același dosar, vice-directorul instituției este cercetat pentru corupere pasivă, fiind suspectat că, în biroul său de serviciu, a solicitat și primit bani de la pacienți în schimbul recomandării unor intervenții chirurgicale și favorizării acestora în procesul de internare.

Medicul anesteziolog- reanimatolog Gheorghe Brînza a fost numit interimar în funcție, de către ministra Nemerenco, în septembrie 2022, când conducea Spitalului raional Glodeni.

Atunci, ministra a spus că concursul de ocupare a funcției de director al Spitalului Clinic Bălți, anunțat la sfârșitul lunii iunie 2022 de Ministerul Sănătății, a fost anulat „deoarece competiția singurului candidat rămas în concurs cu sine însăși arată ridicol”, iar un alt concurs urma să fie anunțat „după ce se vor liniști spiritele”.

Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății din 16 septembrie, „în contextul retragerii unui candidat din concursul pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Clinic Bălți, în vedere a organizării și desfășurării unui concurs bazat pe transparență, obiectivitate și competitivitate”, a fost anulat concursul pentru ocuparea funcției.