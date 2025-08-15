S-a încheiat înregistrarea pentru votul prin corespondență: peste 2 600 de cetățeni moldoveni și-au exprimat intenția de a participa la alegerile parlamentare

Peste 2 600 de persoane s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cei mai mulți, aproape 1 400 de cetățeni, sunt în SUA. Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă.

Conform datelor de pe platforma https://vpc.cec.md, în total s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență 2 606 persoane:

Australia – 57 înregistrări;

Canada – 682 înregistrări;

Islanda – 38 înregistrări;

Japonia – 14 înregistrări;

Noua Zeelandă – 7 înregistrări;

Regatul Norvegiei – 109 înregistrări;

Regatul Suediei – 166 înregistrări;

Republica Coreea – 13 înregistrări;

Republica Finlanda – 121 înregistrări;

Statele Unite ale Americii – 1 399 de înregistrări.

Conform procedurii, CEC urmează să desfășoare etapa de verificare și confirmare a cererilor de înregistrare pentru votul prin corespondență, prin verificarea identității alegătorilor înregistrați. Această procedură este efectuată pe baza comparării/potrivirii semnalmentelor faciale de pe fotografia atașată de alegător cu poza de pe actul de identitate din fotografia atașată și cu cea mai recentă fotografie a alegătorului din Registrul de stat al populației.

În procesul de verificare a identității, organul electoral poate să notifice alegătorul să actualizeze parțial sau în întregime datele, pentru a face posibilă identificarea. Actualizarea datelor poate fi efectuată cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Despre rezultatul verificării, alegătorul va fi notificat prin mesaj expediat la adresa electronică indicată, cu explicarea, după caz, a condițiilor ce nu au făcut posibilă identificarea.