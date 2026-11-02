România: Opt persoane, rănite după ce un autobuz înmatriculat în R. Moldova, cu 20 de pasageri, s-a răsturnat într-o curbă

Opt persoane au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc în România, cu implicarea unui microbuz înmatriculat în R. Moldova, cu 20 de persoane la bord.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu accidentul rutier produs în seara zilei de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 19:25, în localitatea Țigănași, județul Iași, România.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, în urma accidentului, opt persoane au fost rănite, dintre care una se află în stare gravă. Celelalte șapte persoane au suferit diverse traumatisme și sunt conștiente. Persoanele rănite au fost transportate la două instituții medicale din municipiul Iași, unde beneficiază de îngrijirile necesare.

Alte 12 persoane aflate la bordul microbuzului nu au necesitat îngrijiri medicale și și-au continuat deplasarea spre municipiul Bălți cu un alt mijloc de transport pus la dispoziție de compania transportatoare.

În urma accidentului, autoritățile române au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând echipaje medicale și de salvare pentru acordarea asistenței de urgență victimelor.

Potrivit datelor preliminare, microbuzul s-ar fi răsturnat într-o curbă, fără implicarea altor mijloace de transport. Circumstanțele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente din România.