O candidată la șefia CNA critică „lipsa de transparență” a concursului

Cristina Țărnă, fostă adjunctă a directorului Centrului Național Anticorupție (CNA), acuză organizatorii concursului pentru fotoliul de șef al CNA de „lipsă de transparență”, pe motiv că numele și dosarele de participare ale celor zece candidați nu au fost făcute publice odată cu expirarea termenului-limită pentru înscrierea în competiție și că perioada de depunere a dosarelor a fost prelungită, fără a exista un „argument plauzibil”.

Cristina Țărnă, care se numără printre candidații la șefia CNA, susține că se aștepta să vadă un „alt fel de concurs decât toate celalalte criticate”.

Termenul-limită de depunere a dosarelor de concurs a expirat vineri, 12 iulie. Numele candidaților și actele depuse de aceștia însă nu au fost făcute publice. Astăzi, Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului s-au întrunit în ședință cu ușile închisă la care a decis să prelungescă până vineri 19 iulie termenul de depunere a dosarelor.

Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Sergiu Litvinenco, a declarat pentru ZdG că prelungirea concursului este motivată de faptul că pe lângă CV și scrisorile de recomandare, dosarul candidaților trebuie să conțină și conceptul de managament și dezvoltare instituțională a Centrului Național Anticorupție, care necesită mai mult timp pentru elaborare.

Potrivit Cristinei Țărnă, argumentul președintelui Comisiei juridice, numiri și imunități, precum că ar fi nevoie de mai mult timp pentru ca să fie elaborate conceptele de dezvoltare a instituției de către candidați, nu ar fi unul convingător, deoarece prezentarea concepției a fost o condiție enunțată din start, în anunțul de organizare a concursului.

Fotoliul de șef al CNA a rămas vacant după ce Bogdan Zumbreanu a fost demis în cadrul ședinței Parlamentului din 8 iunie 2019, pe motivul necurespunderii cu cerințele legale de numire în funcție.