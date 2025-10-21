FOTO Incendiu la Bălți: proprietarul unei locuințe a sărit de la etajul 5 pentru a se salva. Pompierii au evacuat 20 de persoane

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți, 21 octombrie, într-un apartament, în municipiul Bălți. Cazul a fost raportat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Proprietarul locuinței, un bărbat de 31 de ani, a sărit pe fereastră pentru a se salva.

Proprietarul locuinței, situată la etajul cinci al unui bloc de locuințe de pe strada Bulgară 114 din oraș, un bărbat de 31 de ani, a sărit pe fereastră pentru a se salva, suferind arsuri de gradul II–III pe aproximativ 50% din suprafața corpului și șoc traumatic. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Bălți pentru îngrijiri medicale. Starea lui fiind gravă, a declarat pentru NM purtătoarea de cuvânt a instituției medicale, Andreea Galici.

Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 02:42. Trei echipe de salvatori și pompieri ai IGSU au intervenit la fața locului și au evacuat 20 de persoane, dintre care 5 copii, pentru a preveni intoxicarea cu fum.

Incendiul a fost lichidat la ora 04:57. Bunurile din apartament au fost distruse.