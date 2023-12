DOC Șefa statului a semnat decretul: Consiliera președintei în domeniul politicii externe și integrării europene a fost eliberată din funcție

Șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul cu privire la eliberarea Cristinei Gherasimov din funcția de consilieră a președintei în domeniul politicii externe și integrării europene, în baza cererii de demisie.

Documentul a fost semnat de șefa statului pe 27 decembrie 2023, la o zi după ce Cristinei Gherasimov i s-a acordat medalia „Meritul Civil”, pentru „merite deosebite în promovarea politicii externe, susținerea constantă a eforturilor de integrare europeană și pentru contribuție substanțială la deschiderea negocierilor de aderare”.

„Sunt profund onorată și recunoscătoare președintei Maia Sandu pentru conferirea distincției „Meritul Civic”. A fost o plăcere să fac parte din echipa doamnei președinte timp de 3 ani. Împreună cu echipele de la Președinție, Guvern și Parlament, am reușit să apropiem R. Moldova de Uniunea Europeană. Acum, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al R. Moldova, alături de Ministrul Nicu Popescu, onorat astăzi cu cea mai înaltă distincție din stat, Ordinul Republicii, suntem hotărâți să continuăm progresul pe calea noastră europeană și să consolidăm și mai mult parteneriatele pe care le avem cu prietenii noștri”, a spus Cristina Gherasimov într-un mesaj pe Facebook.

Pe 5 decembrie 2023, Gherasimov a fost numită secretară de stat la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE).

Anterior, Cristina Gherasimov a activat în calitate de cercetătoare în cadrul Centrului Robert Bosch pentru Europa Centrală și de Est, Rusia și Asia Centrală, de la Consiliul German pentru Afaceri Externe (DGAP).

Gherasimov are un doctorat în științe politice la Universitatea Rutgers din New Jersey; a făcut studii și cercetare la Institutul European pentru Studii Internaționale Avansate din Nisa, Franța, la Universitatea din Wroclaw, Polonia, la Universitatea din Mannheim, Germania, și la ETH Zurich, Elveția. A administrat Indicele Anticorupție în Domeniul Apărării la Transparency International Defence and Security Program (UK) și a lucrat ca analistă în cadrul Programului Rusia și Eurasia la Royal Institute of International Affairs, Chatham House, în Marea Britanie.