Cum un tânăr antreprenor construiește o afacere socială sub pământ

Florin Teslari nu și-a propus să devină cultivator de ciuperci. Are o diplomă în inginerie. Și totuși, iată-l: cu 24 de ani de educație în spate, lucrând într-o mină de calcar și având în grijă 16 specii de ciuperci exotice. Tatăl său a început să cultive Pleurotus acum mai bine de 25 de ani, aproape ca pe o provocare, după o conversație cu prietenii. Florin și-a petrecut copilăria pregătind substratul pentru ciuperci și colectând recoltele în weekenduri. Cultivarea ciupercilor era doar o parte din peisajul copilăriei sale. Nu și-a imaginat niciodată că acest proces va deveni ulterior o parte importantă a vieții lui sau că, într-o zi, va construi o întreprindere socială în jurul lui, un parcurs care s-a conturat cu sprijinul programului EU4Youth.

De la pandemie, la produs

COVID-19 a fost cel care a schimbat ecuația. Când piețele s-au închis, familia a fost nevoită să abordeze direct supermarketurile și, dintr-odată, afacerea avea nevoie de etichete, ambalaje și structură. A văzut, pentru prima dată, că exista o cerere reală. De acolo, ideea seturilor de cultivare a ciupercilor acasă a urmat rapid. Seturile inițiale au fost realizate în opt zile, de la idee – la produs finit. Primele trei nu au fost vândute, au fost folosite doar pentru testare. Florin a făcut încă cincisprezece seturi în noaptea următoare, a dormit foarte puțin, dar le-a vândut pe toate.

Ceea ce l-a surprins cel mai mult nu au fost vânzările. A fost reacția oamenilor – a părinților și a copiilor. A primit multe mesaje în care oamenii spuneau că li s-a părut distractiv, interesant și o idee grozavă. Aceste reacții au fost neașteptate și au definit direcția ulterioară. Un set de cultivare a ciupercilor, care costă cât o masă la restaurant, îi învață pe copii că mâncarea poate fi cultivată, nu doar cumpărată. Această schimbare de mentalitate, multiplicată la nivelul a sute de familii, nu este deloc de ignorat. „Oamenii nu înțeleg că nu e vorba doar despre a cumpăra niște ciuperci din magazin, ci despre a le crește.” Această distincție contează mai mult decât pare și face diferența dintre un produs și o experiență.

O mină și 16 specii de ciuperci

Florin își cultivă ciupercile într-o mină de calcar din satul Făurești – o alegere practică, care oferă condiții perfecte. Umiditatea naturală și temperatura de sub pământ creează condiții ideale, care ar costa o avere dacă ar fi reproduse în mod artificial. Este exact genul de soluție care vine din gândirea unui inginer: Florin deține o diplomă în inginerie și, în ultimii doi ani, a dezvoltat „Teslari ORIGINS” simultan ca inginer-șef și fondator. „Am văzut că acest lucru se practică în Statele Unite, dar tehnologia de acolo era construită pentru condiții specifice – funcționa doar pentru specii exotice. Nimic similar nu exista aici. Așa că nu am avut de ales decât să dezvolt eu însumi tehnologia de producție, de la zero”, spune Florin.

În prezent, Florin Teslari produce 16 specii de ciuperci exotice, inclusiv Lion’s Mane, Shiitake și varietăți de Enoki care aproape lipsesc de pe piața din Moldova. Seturile de cultivare în condiții casnice, ciupercile proaspete, produsele uscate și viitoarele suplimente alimentare realizate din fungi medicinali fac parte dintr-o viziune pe care Florin o construiește pas cu pas. Își enumeră planurile de viitor fără să facă pauză: ambalaje biodegradabile din miceliu, substraturi organice certificate, ateliere educaționale pentru copii și excursii în mină, unde copiii își pregătesc singuri substratul și pleacă acasă cu propriul set de cultivare.

În 2024 a aplicat la program și a primit primul său grant de 2.000 de euro prin intermediul programului „Dezvoltare mai bună prin antreprenoriat social”, implementat de Junior Achievement Moldova în cadrul programului EU4Youth. Fiecare bănuț a fost investit în echipamente de laborator.

Latura socială este încă în dezvoltare

Misiunea socială a „Teslari ORIGINS” se concentrează pe angajarea persoanelor din medii vulnerabile, iar antreprenorul a început deja să facă acest lucru. Este sincer când vorbește despre realitate: în timp ce afacerea se află încă în faza de startup, dezvoltarea componentei sociale depinde mai întâi de consolidarea celei comerciale. A fi deschis și transparent e, în sine, o formă de integritate. Întreprinderile sociale care își înfrumusețează promisiunile riscă să facă un deserviciu celor pe care își propun să-i sprijine. „Dacă ceva nu funcționează, încearcă din nou” – asta l-a învățat tatăl lui Florin. Este, totodată, în mod discret, principiul care ghidează orice întreprindere socială ce nu se dă bătută.

Florin Teslari

Ce vrea Florin să știe Moldova

Florin își dorește ca oamenii să privească ciupercile cu mai puțină teamă – și nu doar literal. Se referă la ceva mai important: ceea ce nu cunoaștem poate fi valoros, hrănitor și chiar surprinzător, dacă îi dăm șansa să se dezvolte.

Sfatul lui pentru tinerii care au o idee de afacere: „Începeți să acumulați experiență. Apoi vedeți unde ați greșit. Cel mai important lucru este să începeți. Fie angajați-vă în domeniul în care doriți să deschideți o afacere, fie găsiți un mentor care să vă învețe elementele de bază.” Florin însuși a urmat acest sfat, mai mult sau mai puțin din întâmplare, fiind familiarizat de mic cu o industrie de care ar fi putut să se îndepărteze cu ușurință. Diploma de inginerie nu s-a dovedit a fi o alegere greșită. A fost instrumentul care i-a permis să continue ceea ce tatăl său începuse și să îi ducă afacerea mai departe într-o direcție proprie.

Într-o mină de calcar din satul Făurești, Moldova, soiul exotic Lion’s Mane crește lent și constant în condiții la care majoritatea oamenilor nu s-ar fi așteptat. Crește odată cu afacerea lui Florin Teslari. Și comunitatea care se formează în jurul ei.

Programul EU4Youth Faza a III-a: Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat în rândul tinerilor, cofinanțat de Uniunea Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei, este implementat de Agenția Centrală de Management a Proiectelor (CPVA) în țările Parteneriatului estic. Acestea includ Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Programul se derulează până la mijlocul anului 2026 și vizează furnizarea de asistență tehnică organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, în vederea combaterii șomajului în rândul tinerilor și îmbunătățirii capacității de angajare.

Acest material aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.