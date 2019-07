Compania „Drebozaci”, acuzată de ocuparea abuzivă a sute de terenuri, neagă că ar avea sprijin din partea PDM

Reprezentanții SRL „Drebozaci” infirmă declarațiile făcute ieri de mai mulți proprietari de terenuri și de către deputatul Alexandru Slusari și spun că nu beneficiază de susținerea Partidului Democrat din Moldova (PDM). Totodată, aceștia declară că, dimpotrivă, autoritățile le-au creat mai multe dificultăți.

„Din martie 2015 a început să fie blocată activitatea întreprinderii. În trei zile a fost pus sechestru pe contul și bunurile SRL „Drebozaci”. După aceasta, a fost blocată activitatea tractoarelor, tehnica nu a putut fi scoasă pe teren. Autoritățile nu s-au implicat. Când tehnica a ieșit, a fost târziu. Astfel, întreprinderea a avut probleme economice. (…) Am ajuns într-o situație critică, nu am avut sprijin din partea autorităților”, a declarat Vasile Șincariuc.

Totodată, conducerea SRL „Drebozaci” susține că cei peste 300 de oameni nu vor să ia terenurile pe care întreprinderea i le oferă, deoarece nu sunt de acord cu amplasarea acestora. La fel, conducerea întreprinderii neagă că a refuzat să achite pentru arendă.

Reprezentanții întreprinderii așteaptă o decizie corectă din partea comisiei care se va ocupa de acest caz.

Luni, mai multe persoane au declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că peste 300 de proprietari din satul Drepcăuți nu au acces la terenurile agricole și au afirmat că în spatele întreprinderii SRL „Drebozaci” ar sta persoane din PDM.