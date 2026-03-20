LIVE TEXT Negocieri de pace și sancțiuni împotriva Rusiei: Zelenski prezintă așteptările privind întâlnirea cu americanii. Război în Ucraina, ziua 1486

UPDATE 17:00 Volodimir Zelenski a declarat că următoarea întâlnire ucraineno-americană, programată pentru 21 martie, se va concentra pe pregătirile pentru viitoarele discuții trilaterale, sancțiunile împotriva Rusiei și lucrările la acordurile dintre Ucraina și Statele Unite privind garanțiile de securitate și reconstrucția.

Președintele Ucrainei a făcut aceste declarații în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, relatează un corespondent Ukrinform.

„În primul rând, avem o întâlnire bilaterală, ucraineano-americană, în Statele Unite. Vor fi abordate toate problemele. Pregătiri pentru o viitoare întâlnire trilaterală. Dorim date clare, cel puțin aproximative. Înțelegem cu toții că situația din Orientul Mijlociu, războiul, afectează amânarea acestei date. Întâlnirea trilaterală a fost deja amânată de mai multe ori. Am dori mai multă claritate în această privință”, a spus el.

Zelenski a menționat că dialogul cu partea americană trebuie să continue într-un format strâns, în special în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei.

„Recentele sancțiuni pe care partea americană le-a ridicat de la sectorul energetic rusesc – toate acestea prezintă riscuri pentru noi, toate acestea sporesc fondurile Rusiei și îi extind capacitățile mai târziu pe câmpul de luptă. Acest lucru este periculos. Cred că această întâlnire este importantă și din această perspectivă”, a subliniat el.

În același timp, potrivit președintelui, vor continua lucrările la documentele bilaterale privind sfârșitul viitor al războiului, precum și la viitoarele garanții de securitate și reconstrucția Ucrainei.

Zelenski a menționat că partea politică a grupului de negocieri va purta discuții în Statele Unite, în ciuda reticenței Rusiei de a continua dialogul de pace.

„Am înregistrat progrese în cadrul reuniunii trilaterale tocmai în formatul militar. Cele trei părți, în principiu, au convenit asupra modului de monitorizare a unui armistițiu atunci când există voință politică. Încă nu există voință politică. De aceea, subgrupul politic este pe drum – vor discuta cu partea americană, vor discuta în America”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina înțelege că rușii nu doresc să călătorească în Statele Unite, în timp ce partea americană, atâta timp cât războiul din Orientul Mijlociu continuă, consideră prezența sa în America o prioritate. „De aceea, grupul nostru merge în Statele Unite”, a conchis președintele.

Conform Ukrinform, echipa ucraineană a plecat spre Statele Unite pentru a discuta despre aranjamentele de securitate, inclusiv apărarea aeriană și încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Rusia a declarat că nu va participa la discuțiile la care vor participa reprezentanți ai Ucrainei și Statelor Unite, care vor avea loc sâmbătă, 21 martie.

UPDATE 15:45 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin șapte persoane și au rănit alte 32 în ultima zi, au raportat autoritățile locale pe 20 martie, scrie The Kyiv Independent.

În regiunea Sumî, atacurile rusești au ucis trei civili și au rănit cel puțin alți 13 în mai multe comunități, au declarat autoritățile locale. Doi bărbați în vârstă de 37 și 33 de ani au fost uciși în comunitatea Hutir Mihailivski, în timp ce un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit în comunitatea Velîka Pîsarivka.

În regiunea Zaporijjea, atacurile rusești au ucis trei persoane și au rănit alte patru, inclusiv un copil, în centrul regional Zaporijjea și în raioanele înconjurătoare Zaporijia și Polohy, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Herson, cinci persoane au fost rănite în timp ce forțele ruse au vizat peste 30 de așezări, inclusiv centrul regional Herson, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Dnipropetrovsk, doi bărbați în vârstă de 65 și 40 de ani au fost răniți în atacuri rusești asupra districtului Sînelnîkove, în timp ce o femeie în vârstă de 54 de ani a suferit răni într-un atac rusesc asupra districtului Nikopol, a relatat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

În regiunea Donețk, patru persoane au fost rănite în atacurile rusești asupra orașelor Kramatorsk, Dobropillia și Kostiantynivka, a declarat guvernatorul Vadîm Filashkin.

O dronă rusească a lovit un vehicul de evacuare operat de misiunea umanitară „Proliska” într-un atac separat, pe 20 martie, a declarat pe Facebook fondatorul și directorul organizației, Yevhen Kaplin.

O femeie a fost ucisă în atac, iar alte persoane au fost rănite, deși Kaplin nu a specificat câte.

În regiunea Odesa , două persoane au fost rănite când atacurile cu drone rusești au avariat două nave comerciale civile care arborau pavilioanele statelor Palau și Barbados, a declarat viceprim-ministrul Oleksii Kuleba . Navele, încărcate cu cereale și andocate în momentul atacului, au rămas la suprafață.

În regiunea Harkov , o femeie în vârstă de 54 de ani a fost rănită într-un bombardament rusesc în satul Hrachivka din comunitatea Vilkhuvatka, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov .

UPDATE 13:10 În regiunea Sumî, trei persoane au fost ucise și alte 13 au suferit răni de diferite grade în ultima zi, ca urmare a atacurilor rusești, scrie Ukrinform.

Forțele rusești au bombardat 34 de așezări în regiunea Sumî.

În comunitatea Hutir Mihailivski, doi bărbați în vârstă de 37 și 33 de ani au fost uciși. Alți doi, în vârstă de 54 și 40 de ani, au fost răniți.

În comunitatea Velîka Pîsarivka, un bărbat în vârstă de 62 de ani a fost ucis în atacuri cu drone inamice. Un alt locuitor local, în vârstă de 55 de ani, a fost rănit.

În comunitatea Esman, patru civili au fost răniți în urma unui atac aeriene ghidate cu o bombă: bărbați cu vârste de 69 și 61 de ani și femei cu vârste de 50 și 73 de ani.

În comunitatea Vorojba, doi bărbați în vârstă de 64 și 65 de ani au fost răniți când o dronă inamică a lovit un vehicul civil.

În comunitatea Khotin, un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit într-un atac cu dronă.

În comunitatea orașului Sumî, doi bărbați în vârstă de 28 și 49 de ani au fost răniți în urma impactului cu un dronă. Un alt bărbat în vârstă de 23 de ani a fost, de asemenea, rănit când o dronă a lovit orașul.

Echipe de investigații și de explozibili ale poliției au acționat la fața locului.

UPDATE 11:40 În seara zilei de ieri și în timpul nopții, regiunea Poltava a fost supusă unui nou atac rusesc cu drone, dar nu s-au înregistrat victime, a transmis Serviciul.

În raionul Mîrhorod au fost avariate o linie de transport a energiei electrice și echipamentele uneia dintre întreprinderi.

În urma loviturii a izbucnit un incendiu, care a fost lichidat de către salvatori.

UPDATE 10:31 În Regiunea Harkiv, rușii au atacat cu drone sectorul rezidențial din orașul Ciuhuiv, un bărbat a fost rănit, a scris Serviciul pentru Situații de Urgență.

În urma bombardamentului s-au produs distrugeri și a izbucnit un incendiu: au ars un garaj și o anexă a unei locuințe.

La lichidarea consecințelor atacului au fost implicate unități ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, inclusiv genişti și un ofițer salvator al comunității.

UPDATE 8:55 În noaptea de 20 martie, armata rusă a atacat cu 156 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmás și alte tipuri de UAV-uri din direcțiile: Breansk, Orel, Kursk, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, precum și Hvardiiske, Chauda, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât 133 de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale 19 drone de atac în 13 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte în 7 locații.