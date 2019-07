Cât a fost recuperat din miliardul furat? Răspunde guvernatorul BNM

Comisia economie, buget și finanțe constată că suma banilor întorși din miliard rămâne la zero, asta deși autoritățile prezintă informații statistice despre veniturile obținute din lichidarea celor trei bănci.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Octavian Armașu, a fost întrebat de deputați cât a fost recuperat din miliardul furat, și dacă veniturile din lichidare pot fi considerate recuperare a activelor.

Rugat totuși să precizeze dacă această sumă reprezintă o recuperare a miliardului, guvernatorul BNM a precizat că o parte din banii care au plecat peste hotare au revenit în R. Moldova. În acest context, dacă banii reveniți în R. Moldova sunt echivalați cu banii obținuți din sechestrarea bunurilor, atunci ar putea fi vorba de o recuperare.

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Igor Munteanu, a declarat însă că din miliard nu s-a recuperat nimic, iar lichidarea nu poate fi considerată recuperare.

Conform raportului prezentat astăzi de guvernatorul BNM la Parlament, în total, până la finele anului 2018, cele trei bănci în proces de lichidare, au achitat 1,7 miliarde lei, care provin din următoarele încasări:

Raportul prezentat de Octavian Armașu a fost aprobat de membrii comisiei parlamentare, iar guvernatorul BNM urmează să îl prezinte și în plenul Parlamentului.