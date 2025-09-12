UE prelungește sancțiunile împotriva persoanelor implicate în războiul Rusiei din Ucraina

Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri, 12 septembrie, să prelungească sancțiunile împotriva persoanelor legate de războiul Rusiei din Ucraina pentru încă șase luni, a anunțat Danemarca, în calitate de deținătoare a președinției rotative a blocului comunitar, într-o postare pe X, scrie Reuters.

UE a inclus pe listă peste 2500 de entități și persoane fizice în cadrul sancțiunilor împotriva Rusiei, care îngheață conturile bancare și interzic călătoriile în UE.

Totuși, transferul pe listă a fost uneori un proces dificil, Ungaria solicitând frecvent modificări de pe listă. În acest caz, nu au existat radieri politice, au declarat diplomații.

Statele membre trebuie să convină în unanimitate să reînnoiască sancțiunile la fiecare șase luni. UE folosește două cadre principale de sancțiuni împotriva Moscovei: unul care vizează o listă de persoane și companii și un altul care cuprinde măsuri împotriva unor sectoare, cum ar fi plafonarea prețului petrolului rusesc și imobilizarea activelor băncii centrale.

UE are peste 2400 de persoane și entități pe lista sancțiunilor împotriva Rusiei.

Din 24 februarie 2022, UE a adoptat o serie de pachete de sancțiuni fără precedent ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.