VIDEO/ Cine vor fi candidații pe circumscripții ai Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi

Partidul Politic „Partidul Nostru” (PN) și-a anunțat participarea la alegerile legislative din februarie 2019 atât pe circumscripția națională, cât și în circumscripțiile uninominale. Reprezentanții formațiunii au făcut publice și primele nume ale candidaților pentru circumscripții. Printre aceștia se regăsesc vicepreședinții partidului, dar nu și liderul formațiunii, Renato Usatîi, aflat de mai mult timp la Moscova.

„Partidul Nostru va participa în scrutinul parlamentar care se va desfășura pe 24 februarie. Prin decizia Consiliului Național s-a adoptat decizia doar pentru o parte din candidații pe circumscripții. În zilele apropiate vă vom informa și despre alți candidați”, a declarat Elena Panuș, vicepreședintă a Partidului Politic „Partidul Nostru”

Elena Panuș, care este și consilier în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), va candida în circumscripția Nr. 3 – Edineț. Ilian Cașu, la fel vicepreședinte al partidului condus de Usatîi și consilier în CMC, va încerca să ajungă deputat candidând pe circumscripția 27 din mun. Chișinău (Buiucani).

Fostul candidat al Partidului Nostru la alegerile prezidențiale din 2016, Dumitru Ciubașenco, va candida în circumscripția 28 (sec. Râșcani, mun. Chișinău).

Alți candidați pe circumscripții: Victor Bogatico (primarul or. Râșcani), Stela Onuțu (primara or. Glodeni), Nina Cereteu (primara or. Drochia), Anastasia Televca (consilier local, Soroca), Ivan Osoianu (Bălți), Elena Grițco (consilieră municipală, Bălți), Sergiu Butuc (Leova), Roman Ciubaciuc (primarul or. Cantemir).



