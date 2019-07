Președintele Uniunii Avocaților cere demisia procurorului general. Reacţia lui Eduard Harunjen

Președintele Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM) Emanoil Ploșniță cere procurorului general să-şi prezinte demisia, pe motiv că Eduard Harunjen și adjuncții acestuia n-au asigurat „continuarea și efectiv reformarea Procuraturii”. Acesta a publicat o scrisoare deschisă în care își argumentează poziția.

Contactat de Ziarul de Gardă, procurorul general Eduard Harunjen susţine că orice opinie are dreptul la existenţă.

„Nu comentez nicidecum. Cum pot să comentez astfel de solicitări? Este opinia unei persoane care spune public ceva. După cum cunoaştem, în Republica Moldova, cât şi toate ţările democratice, orice opinie are dreptul la existenţă. Dacă dumnealui are întrebări faţă de activitatea mea, este oricând liber să o facă”, susţine Eduard Harunjen.

Potrivit președintelui UAM, Procuratura Generală ar fi fost „parte la schemele de preluare a afacerilor (cazul Proimobil, benzinăriile Vento, Pizzeria Andys, și multe altele) intimidând oamenii de afaceri prin efectuarea perchezițiilor, ridicare de obiecte și documente, dispunerea de efectuare a controale fiscale, și în cele mai dese cazuri aresturi preventive în privința lor sau a membrilor lor de familie”.

Totodată, Emanoil Ploșniță, susţine că într-un stat de drept, procurorii au datoria de a acționa în mod echitabil, imparțial și obiectiv.

În acelaşi context, Emanoil Ploșniță, consideră că demisia trebuie să și-o prezinte și adjuncții procurorului general și adjuncții de la Procuratura Anticorupție și PCCOCS.

Anterior, reprezentanții societății civile și ai diasporei au lansat o petiție online prin intermediul căreia solicită demisia procurorului general Eduard Harunjen, pe motiv că acesta „a demonstrat în activitatea sa că nu se supune adevărului și justiției, ci intereselor de partid”.

Totodată, şi prim-ministra Maia Sandu a cerut demisia lui Harunjen, asta după ce RISE Moldova a publicat o investigație, potrivit căreia în ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate.