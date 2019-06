Fostul președinte al Curții Constituționale, mesaj public după hotărârile instituției din ultimele zile

Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale evită să comenteze hotărârile Curții Constituționale din ultimele zile. Acesta însă precizează că are „toată încrederea în capacitatea Comisiei de la Veneția de a da o opinie corectă și profesionistă la acest subiect”.

„M-am abținut să comentez hotărârile actualei CCM din următoarele motive: Consider că este obligația fiecărei instituții judiciare să argumenteze deciziile sale și să explice societății eventualele neclaritățile legate de acestea. Adițional, în calitate de fost judecător constituțional am o anumită obligație de rezervă în analiza hotărârilor CCM. În perioada mandatului meu de judecător la CCM am explicat de fiecare dată toate hotărârile adoptate. Nu am ezitat să răspund presei și să explic fiecare cuvânt și fiecare neclaritate referitoare la circumstanțele fiecărei cauze. În această ordine de idei, cred că instituția cea mai potrivită să explice deciziile sale este însăși CCM”, scrie Tănase, pe pagina sa de facebook.

„Referitor la termenul de 6 luni: în 2013 în calitate de judecător am participat la adoptarea hotărârii nr. 30 din 30 octombrie 2013, iar în 2015 am publicat și un articol în care am explicat detaliat care este în opinia mea, interpretarea pe care o dau situației dizolvării parlamentului și termenului de trei luni. Poziția pe care am exprimat-o, prin votul acordat pentru hotărârea nr. 30 din 30 octombrie 2013, a rămas neschimbată. După cum cunoașteți, Secretarul General al Consiliului Europei a solicitat Comisiei de la Veneția opinia vizavi de situația dată. Am toată încrederea în capacitatea Comisiei de la Veneția de a da o opinie corectă și profesionistă la acest subiect”, menționează Alexandru Tănase, referindu-se la un articol publicat în 2015 pe blogul său în care explica termenul de formare a unui nou Guvern, după validarea alegerilor parlamentare.

Iată ce scrie Alexandru Tănase în articolul publicat în 2015, cu referire la situația de după alegerile parlamentare din 2014.

„Termenul de trei luni de zile prevăzut de Constituţie pentru formarea Guvernului a început să curgă de la 9 decembrie 2014, care este data validării alegerilor parlamentare, dată la care, în temeiul articolului 103 alin. (1) din Constituţie, mandatul Guvernului a încetat, circumstanţă ce a determinat necesitatea formării unui nou Guvern. Acest termen curge indiferent de declanşarea procedurilor de formare a noului Guvern sau/şi de efectuarea procedurilor de învestitură, astfel încât expiră la 9 martie 2015”.