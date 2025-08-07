Procuratura oferă detalii despre data examinării cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc. „Menținem o comunicare constantă cu autoritățile elene”

Procuratura R. Moldova informează, pe 7 august, că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare.

Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ al cazului asupra opiniei publice.

În urma acestui dialog instituțional, autoritățile din Grecia au informat că ședința de examinare de către Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare inițiate la data de 24 iulie 2025, va avea loc la 13 august 2025.

Precizăm că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene.

Detalii despre reținerea lui Plahotniuc

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 40 de zile în Grecia. Alături de el a fost reținut și arestat pentru 40 de zile și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat. Vladimir Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare penale, precum și Constantin Țuțu, au fost reținuți în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Presa greacă scrie că cei doi erau însoțiți de o tânără în vârstă de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.

Plahotniuc și Țuțu călătoreau cu identități false. În momentul reținerii la aeroport, oligarhul avea la el acte de călătorie bulgare, 2 670 de euro, un laptop, două telefoane mobile și mai multe suporturi de stocare a datelor digitale. De la Constantin Țuțu au fost confiscați 1 628 de euro și 401 dolari, acte de călătorie românești, un permis de ședere fals, un permis de conducere bulgar fals care ar fi aparținut lui Plahotniuc, precum și două telefoane mobile.

Poliția elenă a comunicat că Vladimir Plahotniuc era dat în căutare internațională la cererea autorităților de la Chișinău, în timp ce Constantin Țuțu figura în baza de date Interpol la solicitarea Federației Ruse.

Presa elenă a scris că Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu locuiau într-o vilă de lux situată într-o zonă exclusivistă de pe litoralul Mării Egee, în sudul Atenei. Anunțurile imobiliare în care apare vila dezvăluie o proprietate cu 4 etaje, 8 dormitoare, parcare subterană, sală de gimnastică și lift interior, iar în curte – o piscină cu vedere la mare. După reținerea celor doi, locuința a fost percheziționată de poliția elenă. Oamenii legii au găsit 155 de mii de euro, 17 pașapoarte și cărți de identitate emise de mai multe țări, dispozitive de stocare a datelor, patru ceasuri de lux, un automobil, o serie de computere și telefoane mobile de lux Vertu.

La câteva ore după anunțul despre reținerea lui Plahotniuc, reprezentanții Ministerului Justiției au precizat că a fost inițiată procedura de extrădare, iar președinta Maia Sandu a declarat că acum justiția nu mai are niciun motiv să tergiverseze dosarele fostului lider democrat.

Plahotniuc este cercetat de organele de drept de la Chișinău în cadrul mai multor dosare penale deschise pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale”, escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Doar unul dintre dosare a ajuns pe masa magistraților. Constantin Țuțu este cercetat penal în R. Moldova pentru trafic de influență și îmbogățire ilicită. Dosarele au fost comasate în unul singur și este în prezent examinat la Judecătoria Chișinău.

Plahotniuc a părăsit R. Moldova în iunie 2019, după ce Partidul Democrat din Moldova, pe care-l conducea, a fost înlăturat de la guvernare. De atunci, timp de șase ani, locul aflării acestuia nu a fost cunoscut oficial niciodată. Conform informațiilor apărute în presa greacă, din 2023 și până în prezent oligarhul ar fi schimbat 22 de țări.

