O fostă magistrată dezvăluie cum s-au făcut presiuni pentru adoptarea deciziilor în dosarele Filat și Țuțu

Ex-judecătoarea de la Curtea de Apel Chișinău, Ludmila Ouș, susține că în ultimii trei ani a fost suspusă presiunilor din partea președintelui Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, pentru a lua anumite decizii pe mai multe dosare aflate în gestiunea sa, precum cele pe numele lui Vlad Filat sau Constantin Țuțu. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.

Ludmila Ouș susține că presiunile au început în 2016, atunci când a inițiat semnarea unei declarații pentru susținerea independenței judecătorilor, în contextul deciziei CSM de a permite urmărirea penală în privința magistratei Domnica Manole.

Potrivit judecătoarei, președintele instanței în care activa, Ion Pleșca, i-a ceurt să-și retragă semnătura.

„Cel mai mult au început să se întețească presiunile și intimidările, când am fost membră a completului de judecată în dosarul Filat. Inițial, ni s-a cerut ședință închisă, urgentă, ca să fie examinat până la alegerile prezidențiale din 2016”, a declarat Ludmila Ouș, precizând că presiunile veneau de la președintele CA Chișinău, Ion Pleșca, care era prezent la planificarea ședințelor de judecată.

„La momentul când am început să examinăm dosarul Filat și când a văzut că eu, de fapt, nu sunt de acord cu cerințele, care erau din partea administrației, ulterior pe mine nu m-a invitat deja, cu indicații, dar s-au început presiuni și intimidări până am ajuns după o ședință, pe 2 noiembrie 2016, îmi aduc aminte, când am fost invitată la el în birou și a început a striga: “că nu-mi dau seama ce fac”, “că mă bag în tărâță”, „vrei să-ți pună cătușele să stai lângă Filat?”, a declarat ex-judecătoarea, care spune că după aceste amenințări președintele CA nu i-a semnat cererea de câteva zile de concediu.

Potrivit Ludmilei Ouș, când deja se cunoștea că nu era de acord cu hotărârea primei instanțe în dosarul Filat și urma să pronunțe o opinie separată, presiunile s-au acutizat.

„De câteva ori mi-a spus că am să stau lângă Filat, dacă nu o să mă conformez”, declară fosta judecătoare.

În perioada în care examina dosarul Filat, spune Ludmila Ouș, pe numele soțului său, care activează în calitate de medic a fost intentat un dosar penal pentru corupție. Potrivit ex-judecătoarei, până în prezent, dosarul nu are o finalitate, iar soțului său i s-a adus la cunoștință doar ordonanța de punere sub învinuire.

Ludmila Ouș susține că judecătorii din completul de judecată pe dosarul Filat erau de acord de a exclude din învinuire 20 de mil. de dolari, pe motiv că aceștia nu ar fi fost însușiți de Vlad Filat, de aceea au ajuns ulterior pe o „listă neagră”.

Cerințe pe „dosare politice”, afirmă Ludmila Ouș, au urmat, un exemplu fiind cel pe numele lui Gheorghe Vdovîi, fost director general al Agenţiei „Moldsilva”. În acest caz, afirmă fosta judecătoare, li s-a cerut ca Vdovîi să fie pedepsit, pentru că ar fi vorbit cu cineva despre persoanele aflate la guvernare.

„Evident, l-am achitat pentru că era un dosar fabricat și pe acea persoană”, a declarat Ludmila Ouș.

„Picătura cea mai mare a fost pe dosarul Țuțu. Dosarul mi-a fost repartizat mie și ca raportor și ca președinte de complet. Se cunoștea că nu voi menține sentința de achitare pe numele lui Țuțu”, povestește Ludmila Ouș, precizând că în octombrie 2018, cu puțin timp înainte de a avea loc ultimele ședințe pe dosar, a fost reținută alături de alți magistrați și pusă sub acuzații, pentru ca pe numele lui Țuțu să fie citită o sentință de achitare, deoarece urma să fie candidat la alegerile parlamentare pe listele PDM.

Ludmila Ouș susține că în toată această perioadă a fost urmărită și interceptată, iar în noiembrie 2018, după ce a fost pusă sub acuzații penale, nu a mai rezistat presiunilor și a plecat din sistem.

La 23 octombrie 2018, Ludmila Ouș, alături de alte patru judecătoare, un procuror, un avocat, un asistent judiciar, un medic și un inculpat pe un dosar au fost reținuți într-un caz de corupție investigat de procurori. PA a acuzat judecătoarele că ar fi pretins și primit sume de bani în proporții deosebit de mari pentru a emite decizii favorabile în mai multe cauze penale aflate în examinare. Ludmila Ouș pledează nevinovată.

Aceasta afirmă că dosarul penal ar fi fost fabricat de către președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, adjuncta Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, și ex-procurorul general, Eduard Harunjen.