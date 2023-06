Cererea de demisie a magistratului Alexandru Sandu, acceptată de CSM: „Dacă pensia e aproape egală cu salariul, ce caută judecătorul Sandu la lucru?”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat în ședința de marți, 13 iunie, cererea de demisie a judecătorului Alexandru Sandu de la Judecătoria Chișinău din 19 iunie.

Întrebat de membrii CSM care este motivul demisie, magistratul a afirmat că „a venit timpul” și că „așa e legea”.

„La 51 de ani am dreptul. Am o ferestruică, până la 1 iulie am dreptul la demisie să obțin pensie. Consider că devin puțin vulnerabil în fața justițiabililor, fiindcă apare întrebarea: dacă pensia e aproape egală cu salariul, iar eu rămân mai departe să lucrez, ce caută judecătorul Sandu la lucru? Așa-i legea, cu regret”, a spus Alexandru Sandu.